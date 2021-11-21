ستيفن جيرارد: الفوز كمدرب يعيدني إلى أجواء اللعب في الماضي

قال ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن انتصارات مثل الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون، أمس السبت، تعيده من جديد إلى أجواء التألق والاحتفال التي عاشها، عندما كان لاعبًا.

وبفضل هدفين قرب النهاية، حملا توقيعي أولي واتكنز، وتيرون مينجس، حقق فيلا الفوز على ضيفه برايتون، وأوقف بذلك مسيرة خسائره المتتالية في الدوري، والتي استمرت على مدار خمس مباريات، وتسببت في استغنائه عن خدمات مدربه السابق دين سميث، والاستعانة بجيرارد، بديلا له في 11نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ولعب جيرارد قائد منتخب إنجلترا السابق، أكثر من 700 مباراة مع ليفربول، ما بين 1998 و2015، وفاز خلال هذه الفترة بتسعة ألقاب مع النادي.

وقال جيرارد، إن ”هذه الأهداف بصدق، تعيدني إلى أجواء التألق والاحتفال، التي عشتها عندما كنت لاعبًا، وهي السبب في رغبتي بالاستمرار في اللعبة“.

وأضاف جيرارد: ”في بعض الأحيان شعرنا بالتوتر (أمام برايتون) لكني أعتقد أننا أنهينا المباراة بمنتهي القوة. لدينا الكثير من الجوانب التي يمكننا البناء عليها. ستزداد قوتنا مع الوقت، وسنتطور إلى الأفضل“.

ويحتل أستون فيلا المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، برصيد 13 نقطة من 12 مباراة، وسيلتقي خارج ملعبه مع كريستال بالاس، السبت المقبل.

وتولى جيرارد المنصب خلفا، لدين سميث، الذي أُقيل الأحد الماضي، عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري.

وقاد جيرارد، البالغ 41 عامًا، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998، و2015، وتوج بتسعة ألقاب في ”أنفيلد“، رينجرز، لتحقيق لقب الدوري الأسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة، منذ 2011، وبدون أي هزيمة.

وقال ستيفن جيرارد، في بيان عقب تعيينه: ”أستون فيلا نادٍ ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية، وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد“.

وأضاف: ”أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بغلاسكو رينجرز، لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني“.

وتابع ستيفن جيرارد: ”مساعدة هذا النادي (غلاسكو رينجرز) في تحطيم الرقم القياسي، والفوز باللقب 55 في الدوري، ستبقى ذكرى مميزة في قلبي، وأتمنى التوفيق في المستقبل للاعبين والطاقم والمشجعين“.