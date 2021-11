"سكاي" تكشف البديل الأقرب لخلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة ”سكاي“، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن قرار إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير، تم اتخاذه بالفعل، كاشفا عن الاسم الأقرب لتلوي المهمة بشكل مؤقت.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر أمام واتفورد، أمس السبت، بنتيجة (4-1) ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما عقد أزمة الفريق بسبب سوء النتائج الأخيرة.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع ”تويتر“، يوم الأحد: ”وافقت عائلة غليزر على قرار مجلس إدارة مانشستر يونايتد بإقالة أولي جونار سولشاير. الأمر انتهى“.

وأضاف: ”سيعلن البيان الرسمي أن هناك اتفاقا متبادلا للانفصال مع سولشاير احتراما له“.

واختتم: ”سيقود دارين فليتشر ومايكل كاريك مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، إذا لم يتعاقد النادي الإنجليزي مع مدرب بديل بشكل فوري“.

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغوط على سولشاير بعد الهزيمة الأخيرة التي جمدت رصيد الفريق عند 17 نقطة بعد مرور 12 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، قالت إن عائلة غليزر، مالكي النادي، دعوا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة أمس من أجل بحث مصير سولشاير بعد تلقيه الكثير من الانتقادات.

Manchester United board decision to sack Ole Gunnar Solskjær has been also approved by Glazer. It’s over. 🔴 #MUFC

Official statement in place, mutual agreement reached to respect Ole and part ways.

Fletcher-Carrick now ready as interim solution if no instant solution is found. pic.twitter.com/oNMceD5xiE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021