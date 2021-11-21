"سكاي" تكشف البديل الأقرب لخلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة ”سكاي“، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن قرار إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير، تم اتخاذه بالفعل، كاشفا عن الاسم الأقرب لتلوي المهمة بشكل مؤقت.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر أمام واتفورد، أمس السبت، بنتيجة (4-1) ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما عقد أزمة الفريق بسبب سوء النتائج الأخيرة.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع ”تويتر“، يوم الأحد: ”وافقت عائلة غليزر على قرار مجلس إدارة مانشستر يونايتد بإقالة أولي جونار سولشاير. الأمر انتهى“.

وأضاف: ”سيعلن البيان الرسمي أن هناك اتفاقا متبادلا للانفصال مع سولشاير احتراما له“.

واختتم: ”سيقود دارين فليتشر ومايكل كاريك مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، إذا لم يتعاقد النادي الإنجليزي مع مدرب بديل بشكل فوري“.

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغوط على سولشاير بعد الهزيمة الأخيرة التي جمدت رصيد الفريق عند 17 نقطة بعد مرور 12 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، قالت إن عائلة غليزر، مالكي النادي، دعوا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة أمس من أجل بحث مصير سولشاير بعد تلقيه الكثير من الانتقادات.

Manchester United board decision to sack Ole Gunnar Solskjær has been also approved by Glazer. It’s over. 🔴 #MUFC Official statement in place, mutual agreement reached to respect Ole and part ways. Fletcher-Carrick now ready as interim solution if no instant solution is found. pic.twitter.com/oNMceD5xiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تكليف المدير العام للمجموعة، ريتشارد أرنولد، بالتفاوض على الشروط الدقيقة لرحيل سولشاير، ويُعتقد أنه سيكلف يونايتد حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني كمكافأة نهاية الخدمة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين مقابل خمس هزائم. ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة فياريال الإسباني بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان سولشاير قد صرح بعد الهزيمة أمام واتفورد، قائلا: ”أشعر بالجماهير، أشعر بنفس شعورهم، نحن في حالة سيئة للغاية، لكن هذا جزء من كرة القدم، نحن بحاجة إلى جعل اللاعبين في حالة ذهنية أفضل، لقد لعبوا بشكل جيد في الشوط الثاني، أنا المدرب وسأتحمل المسؤولية، اللاعبون يعملون بجد قدر المستطاع، يشعر المشجعون بخيبة أمل حقا وأتفهم ذلك، لقد دعمونا خلال السراء والضراء“.

سولشاير: النتائج صعبة.. لكنني متأكد من قدرتي على تغيير ذلك https://t.co/UXNcLPqz63 pic.twitter.com/GhbPRb3Or7 — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

زيدان

وكانت صحيفة ”تايمز“ البريطانية قد أشارت إلى أن جويل غليزر طلب من إدارة الفريق تكثيف اتصالاتها مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، من أجل إقناعه بقبول خلافة سولشاير.

ويعتقد ملاك النادي أن المدرب الفرنسي الفائز بثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا برفقة ريال مدريد، هو الأنسب في الوقت الحالي لإنقاذ مانشستر يونايتد وإعادته إلى سكة الانتصارات والألقاب.

وعبر زيدان عن رفضه خوض تجربة جديدة وتدريب فريق في منتصف الموسم، لكنه حاليا تحت ضغط كبير من إدارة مانشستر يونايتد التي ستحاول إقناعه بقبول العرض مهما كان الثمن.

وكان الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، ضمن المرشحين لخلافة سولشاير، لكنه نفى رسميا وجود اتصالات بينه وبين إدارة مانشستر يونايتد.