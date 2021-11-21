التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين

يستضيف ملعب ”آل مكتوم“ بنادي النصر لقاء الديربي المثير والمرتقب الذي يجمع بين النصر وضيفه شباب الأهلي دبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وتقام اليوم الأحد 3 مواجهات في ختام الجولة العاشرة على رأسها لقاء النصر وشباب الأهلي دبي، بينما يخرج الوصل لمواجهة الظفرة كما يستضيف الوحدة منافسه عجمان.

وانطلقت الجولة العاشرة أمس السبت، بفوز بني ياس على العروبة بنتيجة 2-0، كما تغلب الشارقة على خورفكان بنتيجة 3-1، وتعادل الإمارات مع اتحاد كلباء بنتيجة 1-1، بينما فاز العين على الجزيرة بنتيجة 5-1.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر وشباب الأهلي دبي، فإلى السطور المقبلة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات على ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

تدريبات العميد استعداداً لمواجهة شباب الأهلي pic.twitter.com/GfxCS2m7xn — AL NASR FC نادي النصر (@ALNasrSC) November 19, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن العين صاحب الصدارة.

وحقق النصر 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة، وسجل 20 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف.

وحقق شباب الأهلي دبي 4 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل 10 أهداف واستقبل 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 16 مايو الماضي بفوز شباب الأهلي دبي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس رئيس الدولة، ولم يفز النصر في آخر 5 مواجهات ضد شباب الأهلي دبي.

📸 | جانب من تدريبات الفريق الأول استعدادا لمواجهة النصر pic.twitter.com/Jb4GDL2I4N — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) November 20, 2021

أفكار دياز

يسعى النصر لتحقيق الفوز وكسر العقدة أمام شباب الأهلي دبي من أجل مزاحمة العين بقوة على الصدارة.

ويعول النصر على خبرات مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الذي خرج بتصريحات هادئة وواقعية قبل المواجهة مؤكداً في المؤتمر الصحفي أن فريقه يدخل مرحلة مهمة ستحدد أهدافه في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الفريق تطور للأفضل وهناك تصحيح لبعض الأخطاء التي حدثت وسيتم التعامل مع المباراة من أجل تحقيق الفوز.

وتبدو صفوف النصر مكتملة، ويعتمد دياز على تشكيلته التي تضم أحمد شامبيه لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع يعقوب حسن وجلوبر سيكويرا وسعيد سويدان وراشد محمد.

ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز الدفاعي حسين مهدي وأمامه رباعي صناعة اللعب مهدي عبيد وأنطونيو خوسيه وريان مينديز وضياء سبع مع المهاجم سباستيان تيغالي.

أسلحة مهدي علي

يراهن شباب الأهلي دبي على القدرات التدريبية ودراية المدير الفني مهدي علي بخبايا الكرة الإماراتية وقدرات لاعبيه من أجل تحقيق نتيجة طيبة ومواصلة سباق القمة.

وقال مهدي علي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن مواجهة النصر في غاية الأهمية وحافلة بالندية والإثارة وهو لقاء ديربي مهم ومميز تترقبه الجماهير.

ويغيب عن شباب الأهلي دبي ماجد حسن وأحمد خليل بينما يعود النجم عمر عبد الرحمن عموري.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه رباعي خط الدفاع حمدان الكمالي ومحمد مرزوق وعبد العزيز هيكل ويوسف جابر.

حديث المدرب مهدي علي واللاعب عيد خميس، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الفريق أمام النصر في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين والتي يستضيفها استاد آل مكتوم يوم الأحد في تمام الساعة 8:15 م#شباب_الأهلي #دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Dlk9rgG8l0 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) November 19, 2021

ويقود خط الوسط عزيز جانييف وأحمد نور الله وأمامهما مهدي قائدي مع الثلاثي محمد جمعة بيليه وكارلوس إدواردو ويحيى الغساني.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن شباب الأهلي دبي فريق منظم ويلعب كرة جماعية مع المدرب مهدي علي موضحاً أن خبرات بعض لاعبي شباب الأهلي ستلعب دوراً مهماً في مواجهة النصر خاصة إدواردو وقائدي.

وأشار إلى أن النصر مع مدربه رامون دياز لديه قدرات مميزة أيضاً خاصة على الصعيد الهجومي بوجود تيغالي ومينديز.