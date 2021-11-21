سبب مشادة يورغن كلوب وأرتيتا خلال مباراة ليفربول وآرسنال

توترت الأجواء بين الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، ونظيره الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، خلال المباراة التي اكتسح فيها ليفربول ضيفه اللندني برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.

وحقق ليفربول فوزه السادس على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام آرسنال بالتفوق عليه بسهولة ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري متأخرا بفارق أربع نقاط عن تشيلسي، المتصدر.

وقالت صحيفة ”إيفنينغ ستاندرارد“ البريطانية، إن المدربين دخلا في مواجهة ساخنة بعد احتكاك في الهواء بين السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، والياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب آرسنال، خلال الشوط الأول المتوتر في استاد أنفيلد.

وبدا أن أرتيتا يعتقد أن ماني أمسك تومياسو بمرفقه، بينما اعترض كلوب على احتجاجات نظيره الإسباني، قبل أن يتدخل الحكم الرابع ويفصل بين المدربين عندما صاحا بغضب شديد على بعضهما البعض أثناء المواجهة بينهما على خط التماس لدرجة أن مساعد أرتيتا سحبه بعيدا قبل أن يتطور الموقف إلى ما هو أسوأ.

اشتباك بين يورغن كلوب وأرتيتا خلال مباراة ليفربول ضد آرسنال (فيديو) https://t.co/6CTUrL3ziD pic.twitter.com/J4Oq6aHOKm — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وتلقى كلا المديرين على الفور بطاقة صفراء من الحكم مايكل أوليفر، وبدا أنهما تبادلا المزيد من الكلمات الغاضبة مع عودة الانتباه إلى المباراة بين الفريقين على أرض الملعب.

وقابل ماني ركلة حرة رائعة نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد وسجل الهدف الأول بضربة رأس استقرت في مرمى الحارس آرون رامسديل في الدقيقة الـ 39.

وأنقذ الحارس الإنجليزي رامسديل عدة فرص خطيرة، لكنه لم ينجح في التعامل مع مهارة البرتغالي دييوغو جوتا عندما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغه بمهارة وسجل الهدف الثاني مستغلا تمريرة خاطئة من نونو تافاريس في الدقيقة الـ 52.

وأضاف محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفا، الهدف الثالث من مدى قريب بعد تمريرة من ماني في الدقيقة الـ 73، قبل أن يشارك الياباني تاكومي مينامينو ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة الـ 77 مستفيدا من تمريرة ألكسندر-أرنولد.

وانتهت سلسلة من ثماني مباريات لآرسنال دون خسارة، لكنه ظل في المركز الخامس في الدوري برصيد 20 نقطة.

تعليق كلوب

من جانبه، قال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة ”BBC“ عن الواقعة: ”كان الأمر يتعلق بما يحدث، لم يكن هناك خطأ من ساديو ماني، كان يخوض تحديا نظيفا مع لاعب الخصم، لم تكن هناك مشكلة كبيرة، لم يحدث شيء، قفز لاعبان في الهواء ولم يكن هناك خطأ“.

وأضاف: ”في تلك اللحظة ظلت دكة آرسنال تهتف وكأن الأمر يستحق بطاقة حمراء، بالنسبة لي كان من الواضح أنه لم يكن هناك شيء وكان مجرد احتكاك جسدي طبيعي، ذهبت إليهم وسألتهم ماذا يريدون في تلك الحالة؟ لا يوجد أي أزمة، لقد سئمت حقا من تلك المواقف. الجميع يحاول لوم ماني في تلك الأمور“.

تعليق أرتيتا

فيما قال أرتيتا: ”كان يدافع عن فريقه، وكنت أدافع عن فريقي، هذا كل شيء، لا يهم، لقد تحدثت إلى يورغن كلوب بعد المباراة وقد هنأته، هذه اللحظات تتركها على أرض الملعب“.