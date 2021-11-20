إدارة مانشستر يونايتد تجتمع لإقالة سولشاير وإقناع زيدان بخلافته

دعا مجلس إدارة مانشستر يونايتد إلى اجتماع طارئ، مساء اليوم السبت، لمناقشة اتخاذ قرار بإقالة المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير في أعقاب هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد المهدد بالهبوط.

وقالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، إنه تم تحديد موعد الاجتماع الافتراضي في الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش مع وضع شروط تعويض سولشاير على جدول أعمال الاجتماع.

وفاز سولشاير، البالغ عمره 48 عامًا، بخمس مباريات فقط بين 12 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكان الانهيار دراماتيكيًا بعد الهزيمة على ملعب واتفورد بعد الهزائم المتتالية على أرضه أمام غريميه التاريخيين مانشستر سيتي وليفربول.

كما أصدرت عائلة غليزر مالك النادي تعليماتها لمسؤولي النادي لتسريع محاولات إقناع زين الدين زيدان بتولي المنصب في منتصف الموسم، ما زاد من عرض يونايتد المالي للمدرب الفرنسي الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد.

وتأتي الخسارة الكبيرة قبل أن يخوض مانشستر يونايتد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال، يوم الثلاثاء المقبل، ثم مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ذا صن: سولشاير على شفا الإقالة عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام واتفورد https://t.co/LSbpmYK5iI pic.twitter.com/rKauMpMAyr — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

ويقبع يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي، بينما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 مباراة.

وتوقف الجدل الذي لا يتوقف تقريبا عن موقف سولشاير في أولد ترافورد خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، لكن الحديث عاد مجددا بعد هذه الخسارة.

واستقبل يونايتد 15 هدفا في آخر خمس مباريات بالدوري وسط غضب كبير من مشجعيه، وقالت إحصائيات OPTA إن هذه الهزيمة الأكبر لمانشستر يونايتد في الدوري أمام فريق صاعد حديثا منذ خسارته في سبتمبر/أيلول 1989 5-1 أمام مانشستر سيتي.

كما أن رباعية واتفورد على ملعبه رفعت الأهداف التي تلقاها مانشستر يونايتد في كافة المسابقات هذا الموسم إلى 29 هدفًا، ليتفوق فقط على نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري وليستر سيتي وكل منهما تلقى 30 هدفا حتى الآن هذا الموسم.

ورغم الانتقادات لا يزال لاعب يونايتد السابق متمسكا بمنصبه ويعتبر نفسه الشخص المناسب لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي على الأقل.

وفاز اللاعب النرويجي، بـ4 مباريات فقط في آخر 13 مواجهة، علما بأنه يتم أيضا طرح اسم مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز لتولي المنصب.