ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يبتعد بالصدارة

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف صلاح مع الدقيقة 74 من الشوط الثاني، وهو الهدف الثالث للريدز، حيث سجل الأول ساديو ماني في الدقيقة 39، وأضاف الثاني دييغو جوتا في الدقيقة 52.

ورفع صلاح رصيده لـ11 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي خلفه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، برصيد 7 أهداف، ثم ساديو ماني برصيد 7 أهداف، ويلاحقهم ميكائيل أنطونيو نجم وست هام يونايتد، برصيد 6 نقاط.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فقد خاض السنغالي ساديو ماني 11 مباراة بقميص ليفربول أمام آرسنال في البريميرليغ، حيث سجل 7 أهداف، وصنع هدفين.

أما شبكة ”سكاي سبورتس“، فقد أكدت أن ماني سجل في آخر 8 لقاءات على ملعب آنفيلد بالبريميرليغ، كما أحرز في آخر 5 من 6 لقاءات خاضها مع ليفربول أمام آرسنال على ملعب آنفيلد.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول في أغسطس/ آب 2016، يعتبر ماني ثالث أكثر لاعب تسجيلًا في البريميرليغ برصيد 54 هدفًا، بعد محمد صلاح 59 هدفًا، وهاري كين 85 هدفًا.

وشهدت المباراة المثيرة أيضا اشتباكا لفظيا بين المدربين أرتيتا ويورغن كلوب، خلال أحداث الشوط الأول.

وأثار تدخل السنغالي ساديو ماني مع الياباني تاكيهيرو تومياسو مدافع آرسنال غضب أرتيتا، قبل أن يدخل في مشادة عنيفة مع كلوب على خط التماس.

واعترض أرتيتا، مدرب آرسنال، بشدة على تدخل عنيف من ماني، لاعب ليفربول، لكن يورغن كلوب قرر أن يتدخل معه بشكل عنيف، وكاد الأمر أن يتطور بين المدربين، لولا تدخل الحكم الرابع ودكة بدلاء الفريقين.

ويستضيف ليفربول فريق آرسنال على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

يحتل ليفربول المركز الرابع بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي.

وحقق ليفربول 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل الريدز 31 هدفا وتلقى 11 هدفا.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة بقيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.