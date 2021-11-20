اشتباك بين يورغن كلوب وأرتيتا خلال مباراة ليفربول ضد آرسنال (فيديو)

شهدت المباراة المثيرة التي جمعت فريقي ليفربول وآرسنال، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، اشتباكا لفظيا بين المدربين أرتيتا ويورغن كلوب، خلال أحداث الشوط الأول.

وأثار تدخل السنغالي ساديو ماني مع الياباني تاكيهيرو تومياسو مدافع آرسنال غضب أرتيتا، قبل أن يدخل في مشادة عنيفة مع كلوب على خط التماس.

واعترض أرتيتا، مدرب آرسنال، بشدة على تدخل عنيف من ماني، لاعب ليفربول، لكن يورغن كلوب قرر أن يتدخل معه بشكل عنيف، وكاد الأمر أن يتطور بين المدربين، لولا تدخل الحكم الرابع ودكة بدلاء الفريقين.

تقدم فريق ليفربول على منافسه آرسنال بهدف نظيف في الشوط الأول من لقاء الجولة الثانية عشرة من البريميرليغ.

سجل ساديو ماني هدف ليفربول في شباك آرسنال في الدقيقة 39.

وأهدر محمد صلاح فرصة حقيقية خلال الشوط الأول، فيما استحوذ ”الريدز“ على أغلب أوقات الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

ويستضيف ليفربول فريق آرسنال على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

يحتل ليفربول المركز الرابع بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي.

وحقق ليفربول 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل الريدز 31 هدفا وتلقى 11 هدفا.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة بقيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وحقق آرسنال 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، وسجل الغانرز 13 وتلقى 13 هدفا.

وفاز ليفربول في آخر لقاء جمعه بآرسنال يوم 3 أبريل الماضي بنتيجة 3/0، بينما حصد آرسنال فوزه الأخير على حساب ليفربول يوم 15 يوليو 2020 بنتيجة 2/1.

وجمعت الفريقين قبل لقاء اليوم 58 مواجهة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حقق ”الريدز“ 23 انتصارا بينما استطاع ”الغانرز“ الفوز في 16 لقاء، وفرض التعادل سيطرته على اللقاء 19 مرة، واستطاع ليفربول التسجيل في شباك آرسنال 97 هدفا خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهما، بينما سجل فريق آرسنال في شباك ليفربول 72 هدفا.