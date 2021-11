ذا صن: سولشاير على شفا الإقالة عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

جاءت خسارة مانشستر يونايتد الكبيرة 4-1 على ملعب واتفورد، لتزيد من الضغط على المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي بات قريبا من وداع أولد ترافورد بعدما اكتفى الفريق بقيادته بالفوز مرة واحدة في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات بالدوري، بينما كان الانتصار الوحيد لفريق سولشاير في الدوري في آخر سبع مباريات على حساب توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، حيث خسر 1-صفر من أستون فيلا وتعادل 1-1 مع إيفرتون وخسر على ملعب ليستر سيتي بنتيجة ثقيلة 4-2، قبل تلقيه هزيمة مذلة أخرى 5-صفر على ملعبه أمام ليفربول، ليلتقط الأنفاس بالفوز في لندن على توتنهام.

ثم بعدها خسر على أرضه مرة أخرى بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في الديربي المحلي، وأخيرا سقط على ملعب واتفورد، وذلك قبل أن يخوض مانشستر يونايتد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال يوم الثلاثاء المقبل، ثم مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ويقبع يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي، بينما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 مباراة.

وقالت إحصائيات OPTA إن هذه الهزيمة الأكبر لمانشستر يونايتد في الدوري أمام فريق صاعد حديثا منذ خسارته في سبتمبر/أيلول 1989 5-1 أمام مانشستر سيتي.

كما أن رباعية واتفورد على ملعبه رفعت الأهداف التي تلقاها مانشستر يونايتد في كافة المسابقات هذا الموسم إلى 29 هدفًا، ليتفوق على نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري وليستر سيتي، وكل منهما تلقى 30 هدفا.

وقالت صحيفة ”ذا صن“، في تقريرها بعد المباراة، إن سولشاير كان متمسكًا بمنصبه رغم الهزيمة أمام ليفربول ومانشستر سيتي في الأسابيع الأخيرة، لكن الخسارة من واتفورد يجب أن تؤدي إلى نهاية مسيرته في أولد ترافورد، وقد تجبر مجلس الإدارة على اتخاذ قراره أخيرًا بإقالته بعد قضاء الشهر الماضي بتردد مستمر.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الأداء أمام واتفورد كان مثيرًا للشفقة في ظل العديد من الأخطاء الدفاعية، وعدم وجود فعالية هجومية أو وجود أي نية للهجوم أو علامة على وجود أفكار يتم تنفيذها في الملعب.

29 – Manchester United have conceded 29 goals in all competitions this season, only Norwich (30) and Leicester (30) have shipped more amongst Premier League sides. Freefall. #WATMUN

— OptaJoe (@OptaJoe) November 20, 2021