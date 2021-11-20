ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط ليستر سيتي ويحافظ على الصدارة

حقق فريق تشيلسي فوزا ثمينا على نظيره ليستر سيتي بنتيجة (3-0)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”كينغ باور“ في الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية تشيلسي كلا من، أنتونيو روديجر ونغولو كانتي وكريستيان بوليسيتش في الدقائق، 14 و28 و71.

تشيلسي افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عشرة، عندما نفذ تشيلويل ركلة ركنية، ارتقى لها روديجر ووضعها برأسه، بعيدا عن متناول الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وجاء هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 28، عندما تلقى كانتي تمريرة من جيمس، ليتقدم بها من الناحية اليمنى، قبل أن يطلق تسديدة قوية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 71، راوغ حكيم زياش في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر إلى بوليسيتش الذي سدد بين قدمي الحارس شمايكل.

بهذه النتيجة، حافظ تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 29 نقطة، وليستر في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

تشيلسي كان يسعى إلى العودة للانتصارات بعد التعادل 1-1 في مواجهة بيرنلي، الجولة الماضية، بينما كان يستهدف ليستر العودة للانتصارات بعدما فقد 5 نقاط في آخر مباراتين بالتعادل 1-1 مع ليدز يونايتد وقبله الخسارة 0-2 أمام آرسنال، قبل أن يسقط اليوم بثلاثية.

وقبل هذه المباراة، خاض تشيلسي 11 مباراة، حتى الآن في الدوري الإنجليزي؛ فاز في 8 مواجهات، وتعادل في لقاءين، وتعرض لهزيمة وحيدة.

بينما لعب ليستر سيتي 11 مباراة، في الدوري الإنجليزي؛ فاز في 4 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وتلقى 4 هزائم.

كان توماس توخيل، مدرب تشيلسي، حصل مؤخرا على جائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قاد البلوز إلى أربعة انتصارات متتالية.