التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب آنفيلد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وضيفه آرسنال في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي.

وتنطلق الجولة بمواجهة قوية بين ليستر سيتي وتشيلسي، كما يلعب أستون فيلا ضد ضيفه برايتون، ويستضيف نيوكاسل منافسه برينتفورد، ويلعب نوريتش سيتي مع ساوثهامبتون.

Mohamed Salah's record in 9️⃣ #PL matches vs Arsenal 🔴 ⚽ 7 goals (4 at Anfield)

🎯 2 assists (both at Anfield)#LIVARS | @LFC pic.twitter.com/mcMnf8d5Sl — Premier League (@premierleague) November 20, 2021

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على واتفورد، كما يستضيف وولفر هامبتون منافسه ويستهام يونايتد، ويلعب بيرنلي ضد كريستال بالاس.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد آرسنال، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب آنفيلد الساعة 20:30 اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

⭐ 𝙁𝙞𝙫𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙨𝙩 ⭐ Enjoy a selection of our super strikes against @Arsenal 👌⚽ #LIVARS pic.twitter.com/cQoQCWSyFX — Liverpool FC (@LFC) November 19, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول المركز الرابع بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي.

وحقق ليفربول 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل الريدز 31 هدفا وتلقى 11 هدفا.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة بقيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وحقق آرسنال 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، وسجل الغانرز 13 وتلقى 13 هدفا.

ويعد المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بينما يبقى إيميل سميث روي وبيير إيمريك أوباميانغ هدافي آرسنال برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وفاز ليفربول في آخر لقاء جمعه بآرسنال يوم 3 أبريل الماضي بنتيجة 3/0 بينما حصد آرسنال فوزه الأخير على حساب ليفربول يوم 15 يوليو 2020 بنتيجة 2/1.

🔴1⃣3⃣ games

⚽️0⃣5⃣ goals

🎯0⃣2⃣ assists

❤️0⃣1⃣ Emile Smith Rowe Keeping smashing it, @EmileSmithRowe 👊 pic.twitter.com/qP78lFDH5m — Arsenal (@Arsenal) November 17, 2021

كيف يفكر كلوب؟

يدخل ليفربول مواجهة آرسنال بهدف الفوز لملاحقة تشيلسي على الصدارة بعدما تلقى الريدز هزيمة مفاجئة قبل التوقف الدولي أمام ويستهام يونايتد بنتيجة 3/2 وقبلها تعادل مع برايتون بنتيجة 2/2.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة آرسنال صعبة، خاصة أن الغانرز يعيشون حالة من الاستقرار وتحسن النتائج مؤكدا أن صعوبة هذه المواجهة أيضا أنها تأتي بعد فترة توقف دولية وهو ما يقطع استعدادات الفريق وجاهزيته.

ويغيب عن صفوف ليفربول جوزيف غوميز وهارفي أليوت وكورتيس جونيس وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، وتحيط الشكوك بمشاركة جوردان هندرسون وأندري روبرتسون للإصابة.

ويعتمد كلوب على طريقة 4/3/3 بالرهان على سرعات الثلاثي الهجومي والضغط العالي منذ البداية لخلخلة دفاعات آرسنال.. وتبدو تشكيلة كلوب بحضور حارس المرمى أليسون باكير، وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد وكونستانتينوس تسيمكاس.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره تياغو ألكانتارا وأليكس تشامبرلين بينما يقود الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ودييغو غوتا.

A five-star performance from the Reds ⭐️ Hat-trick from Bobby, and goals from Mo and Sadio ⚽️ #LIVARS pic.twitter.com/qD0NM5MkOU — Liverpool FC (@LFC) November 19, 2021

ماذا يدور في عقل أرتيتا؟

يسعى آرسنال لكسر عقدة تواجهه على ملعب آنفيلد وتحقيق الفوز هناك، وهو أمر لم يحدث منذ يوم 2 سبتمبر 2012 قبل 9 أعوام كاملة.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في المؤتمر الصحفي إن مواجهة ليفربول في آنفيلد اختبار صعب وقوي لقدرات فريقه موضحا أن آرسنال مطالب بتقديم أفضل صورة في مواجهة ليفربول.

ويغيب عن صفوف آرسنال سعيد كولاسيناك وغرانيت تشاكا كما تحيط الشكوك بمشاركة بيير إيمريك أوباميانغ وتوماس بارتي لعدم الجاهزية، ويعتمد آرسنال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى آرون رامسدايل، وأمامه رباعي خط الدفاع بنجامين وايت وغابرييل ماغالهايس وتاكهيرو تومياسو وكيران تيرني.

ويعتمد أرتيتا في وسط الملعب على الاستحواذ وبناء الهجمات بالتمريرات المتبادلة بتحضير مميز عن طريق ألبرت لوكونغا وبجواره مايتلاند نيلس وأمامهما مارتن أوديغارد وعلى الأطراف إيميل سميث روي وبوكايو ساكا مع المهاجم ألكسندر لاكازيت.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييج البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة لأنها بين فريقين يلعبان بطريقة شبه مختلفة فليفربول يلعب بأسلوب هجومي ضاغط ويراهن على السرعات بينما يلعب آرسنال بجودة التمرير وقدرات روي وأوديغارد لفك شفرة الدفاعات.

وأوضح أن إيقاف صلاح سيكون اختبارا مهما وصعبا لدفاع آرسنال كما أن ليفربول سيجد نفسه في مواجهة صعبة أمام انطلاقات روي ولاكازيت.