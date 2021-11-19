كورونا تحرم إيدي هاو من مباراته الأولى كمدرب لنادي نيوكاسل

سيغيب إيدي هاو المدير الفني الجديد لنيوكاسل يونايتد عن أولى مبارياته كمدرب للفريق بعد إصابته بفيروس كورونا خلال فحص روتيني اليوم الجمعة قبل مواجهة برينتفورد في ملعب سانت جيمس بارك يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي الذي انتقلت ملكيته لكونسورتيوم مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في موقعه الرسمي على الإنترنت إن مساعدي المدرب جايسون تيندال وجرايم جونز سيقودان الفريق في غياب هاو.

أماندا ستافيلي تلمح لعدم إنفاق نيوكاسل في سوق الانتقالات الشتوي https://t.co/wnJUUe4d6s pic.twitter.com/mJiZxjYb3T — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

وتم تعيين هاو، مدرب بورنموث السابق، على رأس القيادة الفنية في نيوكاسل في وقت سابق هذا الشهر بعد إقالة ستيف بروس.

وقاد جونز نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعد مغادرة المدير الفني السابق ستيف بروس بقرار من الملاك الجدد للنادي المدعوم من السعودية.

وسيقود المدربان المساعدان جيسون تيندال وجريم جونز الفريق في غياب هاو.

وقال إيدي: ”أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لن أكون هناك معكم في سانت جيمس بارك غدًا، ولكن من المهم للغاية أن أتبع الإرشادات وأعزل نفسي واتباع الإرشادات.

”أود أن أطمئن الجميع بأنني على ما يرام، رغم أن هذه الأنباء سلبية بالنسبة لي لكني أدرك أنها لم تعرقل استعداداتنا للمباراة المهمة. لقد كنت وسأكون على اتصال مستمر مع فريقي التدريبي واللاعبين غدًا وأثناء هذا الأسبوع، وأنا أعلم أنهم سيقدمون كل شيء داخل وخارج الملعب“.

وتولى هاو المدرب السابق لبورنموث المسؤولية خلفا لبروس في وقت سابق من الشهر الحالي، وكانت مواجهة السبت ستكون الأولى له منذ 14 شهرا.

وقاد هاو بورنموث من الدرجة الرابعة للدوري الممتاز من خلال تقديم كرة قدم جذابة، وقال المدرب البالغ عمره 43 عاما إن لاعبي نيوكاسل ”استجابوا جيدا“ له خلال الأيام العشرة الماضية.

وأصبح هاو بلا وظيفة منذ ترك بورنموث في أغسطس/ آب 2020 عقب الهبوط للدرجة الثانية في آخر جولات الموسم.

ويملك نيوكاسل خمس نقاط من 11 مباراة واعتاد هاو خوض صراعات من أجل النجاة من الهبوط من الدوري الممتاز وقاد بورنموث في أكثر من 450 مباراة بفترتين طويلتين خلال أكثر من عشر سنوات.

الدوري الإنجليزي يخطط لمنع نيوكاسل من تكرار نموذج مانشستر سيتي https://t.co/EYcL9jHpo9 pic.twitter.com/aIwWIFfJVv — إرم سبورت (@EremSports) November 13, 2021

ولا شك أن مهمة هاو ستكون صعبة نظرا لأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن في البريميرليغ ويحتل المركز قبل الأخيرة.