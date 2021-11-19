سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: منصبي في أمان

تماسك أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في وجه تكهنات متزايدة حول مستقبله وقال اليوم الجمعة إنه يشعر بالأمان رغم تأخر فريقه بفارق تسع نقاط عن تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وزادت بعض العروض السيئة ومن بينها هزيمة قاسية بخماسية أمام ليفربول والخسارة في مباراة القمة أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي الضغوط على سولشاير وذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع أن مجلس الإدارة يبحث عن بديل.

لكن المدرب النرويجي قال إنه أجرى اتصالات دائمة مع مسؤولي النادي خلال الأسبوعين الماضيين وإن الفريق الذي يحتل المركز السادس عازم على العودة للطريق الصحيح اعتبارا من مباراة واتفورد غدا السبت.

وردا على سؤال إذا كان يشعر بالأمان في منصبه قال سولشاير: ”اللاعبون والطاقم الفني وأنا شخصيا ومجلس الإدارة نعمل بكل جد من أجل هدف واحد وهو تحقيق نتائج أفضل“.

وأضاف: ”حين تخسر مباراة تشعر بخيبة أمل وتتعرض لضغوط، لكننا نناقش مشاكلنا بصراحة وشفافية، هناك مباراة مهمة تنتظرنا وكانت التدريبات جيدة جدا خلال الأسبوع“.

واختتم: ”الجماهير لا تزال تساند الفريق.. ساندت الفريق كثيرا خلال فترة إعادة البناء.

وانتهت آخر زيارة ليونايتد لملعب واتفورد في ديسمبر كانون الأول 2019 بفوز واتفورد 2-صفر، ورغم تعثر واتفورد واحتلاله المركز 17 حاليا سيكون الضغط أكبر على سولشاير لعدم التعثر مجددا بعد أن حصد أربع نقاط من آخر ست مباريات له في الدوري.

تقلص خسائر اليونايتد

من جهة أخرى تقلصت خسائر مانشستر يونايتد في الربع الثالث للعام الجاري بعد التخلص من القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في إنجلترا، والسماح للمشجعين بالحضور بكامل سعة ملعب أولد ترافورد، بينما زاد إجمالي الأجور منذ عودة كريستيانو رونالدو في أغسطس (آب).

وحقق النادي، المملوك لعائلة غليزر الأمريكية، خسائر تبلغ 15.5 مليون جنيه إسترليني (20.85 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بخسائر بلغت 30.3 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة قبلها بعام واحد، عندما كانت الملاعب مغلقة وسط قيود صارمة بسبب فيروس كورونا.

ومع استقبال الملعب المعروف باسم ”مسرح الأحلام“ لعشرات المئات من المشجعين، قفزت إيرادات أيام المباريات إلى 18.8 مليون جنيه إسترليني مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني فقط قبلها بعام واحد.

وتعاقد يونايتد مع رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، ورافائيل فاران الفائز بكأس العالم، والجناح الإنجليزي جيدون سانشو في الصيف الماضي، وقال النادي إن إجمالي الأجور زاد بنسبة 23% ليصل إلى 88.5 مليون جنيه إسترليني.