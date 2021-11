يورغن كلوب قبل مباراة ليفربول وآرسنال: أكره التوقف الدولي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يكره التوقف الدولي في الوقت الذي يعكف فيه على تجهيز فريقه لاستئناف حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعبه أمام آرسنال غدا السبت.

وعمل كلوب على تجهيز فريقه للعودة للطريق الصحيح منذ الخسارة أمام وست هام يونايتد في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لكن أغلب لاعبيه سافروا لأداء الواجب الوطني مع منتخباتهم.

وتحوم شكوك أيضا بشأن مشاركة العديد من لاعبيه بسبب الإصابة أمام آرسنال ومن بينهم جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا والأسكتلندي آندي روبرتسون بعد مشاركتهما في تصفيات كأس العالم.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة إن لاعبيه لم يحصلوا على ما يكفي من الوقت للتعافي منذ الخسارة 3-2 أمام وست هام والتي أنهت مسيرة من 25 مباراة متتالية دون هزيمة لليفربول في كل المسابقات: ”أكره التوقف الدولي خاصة من ناحية الإصابات“.

وأكد كلوب أنه سيترك قرار مشاركة هندرسون وروبرتسون حتى اللحظة الأخيرة لكنه أشار إلى أن المهاجم ساديو ماني سيكون جاهزا بينما نجح البرازيلي فابينيو في إجراء جلسة استشفاء بعد العودة.

— Liverpool FC (@LFC) November 19, 2021