يورغن كلوب قبل مباراة ليفربول وآرسنال: أكره التوقف الدولي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يكره التوقف الدولي في الوقت الذي يعكف فيه على تجهيز فريقه لاستئناف حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعبه أمام آرسنال غدا السبت.

وعمل كلوب على تجهيز فريقه للعودة للطريق الصحيح منذ الخسارة أمام وست هام يونايتد في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لكن أغلب لاعبيه سافروا لأداء الواجب الوطني مع منتخباتهم.

وتحوم شكوك أيضا بشأن مشاركة العديد من لاعبيه بسبب الإصابة أمام آرسنال ومن بينهم جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا والأسكتلندي آندي روبرتسون بعد مشاركتهما في تصفيات كأس العالم.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة إن لاعبيه لم يحصلوا على ما يكفي من الوقت للتعافي منذ الخسارة 3-2 أمام وست هام والتي أنهت مسيرة من 25 مباراة متتالية دون هزيمة لليفربول في كل المسابقات: ”أكره التوقف الدولي خاصة من ناحية الإصابات“.

وأكد كلوب أنه سيترك قرار مشاركة هندرسون وروبرتسون حتى اللحظة الأخيرة لكنه أشار إلى أن المهاجم ساديو ماني سيكون جاهزا بينما نجح البرازيلي فابينيو في إجراء جلسة استشفاء بعد العودة.

There were plenty of talking points during the boss' #LIVARS press conference earlier today! Catch up 👇 — Liverpool FC (@LFC) November 19, 2021

ويعرف كلوب أن الخسارة أمام وست هام وجهت ضربة لمسيرة ليفربول الجيدة وأن العودة للانتصارات ستشكل تحديا خاصة أمام آرسنال المتألق حاليا والذي تخلص من بداية سيئة للموسم خسر خلالها في أول ثلاث مباريات.

ومن وقتها حصد آرسنال 20 نقطة من 24 نقطة ممكنة ويحتل المركز الخامس متأخرا بنقطتين عن ليفربول.

وقال كلوب: ”آرسنال فريق رائع لكننا سنلعب في آنفيلد ويجب أن نستفيد من ذلك، كان من الواضح أن آرسنال لن يستسلم للبداية السيئة للموسم وأنه سيعود للطريق الصحيح، الطريقة التي صحح بها المسار لم تكن عادية بعد النتائج الرائعة التي حققها مؤخرا“.

واختتم: ”إنه فريق جيد لكن الحظ وقف إلى جواره في مباراة أو مباراتين“.

أرتيتا يسعى لكسر عقدة ملعب أنفيلدا

من جهة أخرى أكد الإسباني مايكل أرتيتا مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، أن لاعبيه يدركون تماما حجم التحدي المتوقع عند اللعب في ضيافة ليفربول في ملعبه ”أنفيلد“ بعد فشل النادي اللندني في تحقيق أي فوز على الملعب في الدوري طوال 9 أعوام.

وقال أرتيتا للصحفيين، الجمعة: ”إن اختبار اللعب في ملعب أنفيلد شيء رائع، عليك أن تقدم أفضل أداء وأن ترفع مستواك لأعلى درجة، معنويا وبدنيا وفنيا وخططيا وإلا انكشفت نقاط ضعفك، اللعب في أنفيلد دائما يشكل اختبارا“.

🗞 Read every word from Mikel's press conference this morning 👇#LIVARS — Arsenal (@Arsenal) November 19, 2021

وأوضح أرتيتا أن فريقه حريص على الحفاظ على حماسه بالاستمرار في تحقيق نتائج طيبة واللعب على أعلى مستوى في مواجهة ليفربول صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وأشار أرتيتا إلى أنه سيتم تقييم حالة توماس بارتي وبيير إيمريك أوباميانغ قبل المباراة واتخاذ قرار في إمكانية مشاركتهما بناء على ذلك.