إصابة كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن كيفين دي بروين صانع لعب فريقه أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في العطلة الدولية الأخيرة.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة: ”للأسف جاءت نتيجة فحص كيفين إيجابية في بلجيكا“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن.. المهم الآن هو التعافي وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة، لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام“.

🎥 Presser Time! 🎥 Tune in shortly to watch Pep preview Sunday's visit of Everton! 💪⬇️#ManCity — Manchester City (@ManCity) November 19, 2021

وأشار غوارديولا إلى أن اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام، على أن يتلقى العلاج بالبروتوكول اللازم.

وسيلتقي مانشستر سيتي سيتي على أرضه الأحد المقبل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

استمرار معاناة دي بروين

يذكر أن كيفين دي بروين لعب في الفترة السابقة وهو يعاني من ”ألم شديد“ مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ولكنه يشعر حاليا أن حالته بدأت تتحسن.

وواجه اللاعب البلجيكي الدولي أشهرا قليلة صعبة بسبب الأمراض الجسدية، والتي بدأت باصطدام مع أنطونيو روديغر في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تركته بكسر في الأنف وعظم العين.

وكان دي بروين قادرا على التعافي في الوقت المناسب للعب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة مع المنتخب البلجيكي، ولكنه تعرض لإصابة أخرى في المباراة التي فاز بها المنتخب البلجيكي على نظيره البرتغالي في دور الـ16 من البطولة.

وكانت إصابة في أربطة الكاحل، ومع ذلك لعب دي بروين في المباراة التالية للمنتخب البلجيكي عندما خرج أمام المنتخب الإيطالي.

وكان لاعب خط الوسط لعب جزءا من مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في الموسم الجديد ولكنه اختفى مرة أخرى حتى سبتمبر (أيلول) بسبب الإصابة، ويقول إنه لم يتعاف بشكل كامل.

وقال دي بروين للمدونة الصوتية ميدميد: ”سيكون هذا العام صعبا قليلا عن المعتاد، أعتقد أن الأمر ليس بهذا السوء، ولكنه صعب بعض الشيء جسديا وبدنيا“.

وأضاف: ”أعود بكثير من الألم بعد الإجازات، وبعد ذلك في بداية الموسم أصطدم بحائط“.

واختتم: ”أنا أعاني من بعض الآلام الشديدة، ولكن الأمور بدأت تتحسن، كنت بحاجة إلى وقت أطول من المتوقع“.