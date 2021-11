إصابة كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن كيفين دي بروين صانع لعب فريقه أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في العطلة الدولية الأخيرة.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة: ”للأسف جاءت نتيجة فحص كيفين إيجابية في بلجيكا“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن.. المهم الآن هو التعافي وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة، لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام“.

🎥 Presser Time! 🎥

Tune in shortly to watch Pep preview Sunday's visit of Everton! 💪⬇️#ManCity

— Manchester City (@ManCity) November 19, 2021