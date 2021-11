ستيفن جيرارد يرفع راية التحدي أمام غوارديولا وكلوب

أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد، أنه لا يشعر بالخوف من مواجهة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ولا الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خلال مباريات الدوري الإنجليزي الشهر المقبل.

ويبدأ جيرارد مهامه كمدرب لأستون فيلا، غدا السبت، حين يواجه برايتون، وقال: ”كلما كان التحدي كبيرا كلما كنت أكثر حماسة، إنه أفضل دوري في العالم؛ وذلك لأن أفضل الأندية وأفضل المدربين متواجدون“.

