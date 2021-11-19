ستيفن جيرارد يرفع راية التحدي أمام غوارديولا وكلوب

أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد، أنه لا يشعر بالخوف من مواجهة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ولا الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خلال مباريات الدوري الإنجليزي الشهر المقبل.

ويبدأ جيرارد مهامه كمدرب لأستون فيلا، غدا السبت، حين يواجه برايتون، وقال: ”كلما كان التحدي كبيرا كلما كنت أكثر حماسة، إنه أفضل دوري في العالم؛ وذلك لأن أفضل الأندية وأفضل المدربين متواجدون“.

“It’s an extremely proud moment, it’s a real honour to be the Head Coach of this football club.” 🙌 Watch Steven Gerrard's first press conference as Head Coach of Aston Villa in full. 🗣️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 18, 2021

وأضاف أسطورة ليفربول والمدرب السابق لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي: ”نتقبل جميعا أنه دوري صعب وصعب جدا، لذلك هو يثيرني لكنه لا يخيفني وأنا مستعد لإثبات أنني الشخص المناسب لهذا المنصب، سيضع الكثير من الناس مزيدا من الضغط على كتفي لكنني لا أستطيع الانتظار لبداية مهمتي“.

وأكد جيرارد أنه في المكان المناسب للتحدي، وقال: ”هذا هو المكان الذي أريد أن أتحدى فيه نفسي، عندما تسلقت المراتب قال لي والدي كن شجاعا وواجهه وأنا لن أتغير“.

وأضاف مدرب أستون فيلا: ”كنت سعيدا جدا لرؤية كلمة ”شجاع“ على أرضية ملعب التدريبات كواحدة من قيم النادي، إنها صفة يجب أن نمتلكها“.

The best images from Villa Park as Steven Gerrard was officially unveiled as the new Head Coach of Aston Villa. 👌 — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 18, 2021

ورفض جيرارد اعتبار تدريب أستون فيلا نقطة انطلاق في مسيرته لتدريب فريقه السابق ليفربول، وقال: ”هذا ليس عادلا، لن تسمعني أقول ذلك أبدا، لا حرج أن تكون لديك أحلام، لكن ليفربول لديه مدرب من الطراز العالمي وإذا وقع عقدا مدى الحياة سأكون سعيدا جدا لهم وله“.

ويواجه أستون فيلا برايتون ثم يرحل لمواجهة كريستال بالاس قبل أن يستضيف مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا، يوم 1 كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وبعد استضافة ليستر سيتي سيرحل ستيفن جيرارد وفريقه أستون فيلا لملعب أنفيلد يوم 11 كانون الأول / ديسمبر لمواجهة فريقه الأم ليفربول، حيث من المحتمل أن يتلقى استقبالا جيدا من جماهير فريقه السابق؛ لأنه أحد أساطير الريدز.

ولعب جيرارد (41 عاما) أكثر من 700 مباراة مع ليفربول، بين عامي 1998 و2015، وتوّج بتسعة ألقاب في أنفيلد، بينها لقب في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكمدرب قاد رينجرز لتحقيق لقب الدوري الإسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة، منذ 2011، وبدون تلقي أي خسارة.