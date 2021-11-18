بعد الكشف عن حجم ثروته.. محمد صلاح يطرح قميصه في المزاد لصالح جمعيات الرفق بالحيوان

أعلن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، تبرعه بقميصه الذي خاض به مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي لصالح إحدى الجمعيات الخاصة للرفق بالحيوان، بعد ساعات قليلة من الكشف عن القيمة المالية لثروته.

ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها: ”الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان، وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 في مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان في مصر“.

واختتم صاحب الـ29 عاما كلامه قائلا: ”هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا“.

I will be donating, for auction, the jersey I used in the match of 24 Oct. 2021 against Manchester United, with all proceeds of the auction to go to an animal charity in Egypt. I will let you know where and how to bid. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

ثروة محمد صلاح

تغريدة صلاح جاءت بعد ساعات من تقرير نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، كشفت فيه عن ثروة النجم المصري، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح المالية.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقريرًا قالت فيه إن ثروة الدولي المصري محمد صلاح تبلغ في الوقت الحالي 90 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 66.9 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للصحيفة، فإن عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول، الذي وقعه في 2018 وينتهي في 2023، يقضي حصوله على راتب سنوي 10.4 مليون إسترليني، ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

كما يرتبط صلاح بعقود رعاية مع شركات ”أديداس“ الألمانية للمعدات والمنتجات الرياضية، وشركة للمشروبات الغازية العالمية، ”وشركة اتصالات عالمية وشركة نقل أمريكية“، وشركة إلكترونيات، وشركة مواد بترولية.

واستكملت الصحيفة: ”يمتلك محمد صلاح 73 مليون متابع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك – إنستغرام – تويتر)، وأي منشور له على هذه المواقع يحصل مقابله على أموال.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن صلاح أصبح خامس أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم، وهو في سن الـ29 عامًا، براتب سنوي يبلغ 10.4 مليون إسترليني، ويصل إلى 18.3 مليون إسترليني، مع المكافآت والحوافز الأخرى، بالإضافة إلى حصوله على 11.7 مليون إسترليني من عقود الرعاية.

وحافظ محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 11 هدفا.

ويسعى صلاح للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما حققها في موسمي 2017-2018، و2018-2019.