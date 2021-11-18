سبورت: تشيلسي مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد جافي مع برشلونة

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، إن تشيلسي الإنجليزي، على استعداد لدفع قيمة فسخ عقد جافي، للحصول على لاعب برشلونة الشاب.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن تشيلسي، بطل أوروبا، مستعد لدفع 50 مليون يورو مقابل الحصول على توقيع بابلو مارتن باييز ”جافي“ لاعب برشلونة، الذي يبلغ من العمر 17 عاما.

Impressive dribbling by Gavi 👌 pic.twitter.com/kRvrmZsA0c — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021

في المقابل أفادت الصحيفة أن برشلونة يريد تجديد عقد اللاعب الشاب حتى عام 2026، علما أن العقد الحالي بين الطرفين ينتهي في يونيو 2023.

وأكدت ”سبورت“ أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي مستعد لدفع 50 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد جافي مع برشلونة، من أجل تعزيز تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.

وأشارت إلى أن جافي يملك إمكانية أن يصبح نجمًا في المستقبل، بعد مستواه اللافت مع برشلونة في الشهرين الماضيين، ولذلك فإن تجديد عقد اللاعب يمثل أولوية لإدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا.

وأضافت أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فإن برشلونة سيجدد عقد جافي حتى يونيو 2026 بقيمة فسخ عقد تبلغ مليار يورو، وهي قيمة فسخ عقد كل من أنسو فاتي وبيدري، حيث جدد بيدري عقده مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2027، في حين جدد فاتي حتى يونيو 2026.

وشارك جافي في 15 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة الموسم الحالي قدم فيها تمريرة حاسمة.

مستقبل باهر

وقبل أقل من شهرين لم يبدأ جافي أي مباراة مع برشلونة، لكنه الآن بات أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب إسبانيا الأول بعمر 17 عاما و62 يوما، وسيحاول المشاركة مع الماتادور في كأس العالم 2022 في قطر بعد عام واحد.

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا بعد الفوز 1/0 على السويد وضمان التأهل إلى كأس العالم 2022، الأحد الماضي: ”وُلد جابي ليلعب كرة القدم، إنه وحش وليس طبيعيا للاعب في مثل عمره أن يقدم هذا الأداء“.

هل يعود ميسي وإنييستا إلى نادي برشلونة على طريقة ألفيس؟ https://t.co/WgpEYxrwpQ pic.twitter.com/AV4uMiT7SL — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2021

وأضاف إنريكي ”جافي لعب مباراة مذهلة كما لو كان في فناء منزله، يتمتع بشخصية قوية“ بعد مشاركته أساسيا في آخر أربع مباريات لإسبانيا.

ولمس الكرة 91 مرة في المباراة، أكثر من أي لاعب آخر، وتفوق عشر مرات في 15 التحاما وبلغت دقة تمريراته 92%، ونجح في خمس من ثماني مراوغات وهي أرقام تفوق أي لاعب إسباني آخر في التصفيات.

وتابع إنريكي ”عندما يقرر مدرب ضم لاعب يبلغ 17 عاما فقط للمنتخب الوطني فهذا لأنه يعرف ما يمكن أن يجلبه بالملعب“.

وأكمل مدرب برشلونة السابق: ”أعتقد أنه لم يلعب من قبل أمام أكثر من 50 ألف مشجع وشاهدتم جميعا المباراة التي لعبها، لن يفاجأ أحد بعد ذلك، وأكرر.. ولد ليلعب كرة القدم“.