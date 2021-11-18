ليفربول يجد "الحل الأفضل" لغياب محمد صلاح وساديو ماني

استخدم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، فترات الانتقالات للتعاقد مع لاعبين يقدمون الإضافة للفريق، حيث تمكن من صنع تشكيلة أعادت ليفربول لسكة الألقاب، وعلى رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويواجه المدرب الألماني مشكلة خلال بداية عام 2022، حيث سيفقد جهود أبرز لاعبين في الهجوم، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالإضافة للغيني نابي كيتا، حيث سيشاركون برفقة منتخبات بلدانهم في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون وقد يغيبون لمدة تصل لشهر ونصف حتى حدود 6 شباط / فبراير 2022، موعد نهائي البطولة القارية.

وما زالت إدارة ليفربول تناقش إمكانية دخول فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعويض النجمين محمد صلاح وساديو ماني، حيث يفضل المدرب الألماني التعاقد مع لاعبين يفيدون الفريق حتى في المستقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن المدرب الألماني يورغن كلوب وجد حلا لمشكلة غياب محمد صلاح وساديو ماني عبر التعاقد مع لاعب يفيد الفريق في المستقبل وهو الكولومبي لويس فيرناندو دياز مهاجم بورتو البالغ من العمر 24 سنة.

وبحسب تقارير إعلامية برتغالية، فإن فريق ليفربول يراقب المهاجم الكولومبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وإن المدرب يورغن كلوب يعتبره الحل الأفضل لتعويض غياب محمد صلاح وساديو ماني.

وأكدت صحيفة ”جورنال دي نوتيسياس“ البرتغالية أن ليفربول يجهز عرضا لضم لويس دياز لكنه يواجه منافسة حادة من ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي اللذين بدورهما يضعان عينيهما على اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب لويس دياز في مركز الجناح الأيسر، وسجل 36 هدفا في 113 لقاء برفقة بورتو منذ انتقاله لصفوف الفريق صيف 2019 قادما من أتلتيكو جونيور الكولومبي مقابل 7 ملايين يورو فقط.

ويقدم الجناح الكولومبي موسما مميزا برفقة بورتو، حيث سجل 11 هدفا في 16 لقاء منها 9 أهداف في الدوري البرتغالي وهدفان في دوري أبطال أوروبا.