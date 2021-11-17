مينو رايولا عن إمكانية عودة بوغبا إلى يوفنتوس: لن أمنع أحدا من أن يحلم

حرص مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، على الرد على التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل في الميركاتو المقبل والعودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر خلال سوق الانتقالات الشتوية، وينضم بعدها لهذا الفريق عقب انتهاء الموسم.

وحاولت إدارة مانشستر يونايتد تمديد عقد بول بوغبا لفترة أطول، ولكن يبدو أنه يرغب في الرحيل واللعب في صفوف فريق آخر.

وقال رايولا في تصريحات لموقع ”توتو ميركاتو“ عن الانتقادات الموجهة لبوغبا باستمرار: ”لا نعلم السبب وراء ذلك في إنجلترا، بعض اللاعبين السابقين لمانشستر يونايتد لا يجدون ما يتحدثون عنه إن لم يتحدثوا عني وعن بوغبا، لذا دعنا لا نخوض في الأمر وهذا أفضل“.

🗣 #Raiola su #Pogba alla #Juve: "Dicembre è il mese per sognare, ma meglio non dire nulla. Quando parlo di Paul in Inghilterra si svegliano pure i morti"

👉 @dariomarchetti7 pic.twitter.com/LUFeHrvGFi — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 17, 2021

وعن إمكانية عودة بوغبا إلى يوفنتوس، أشار: ”الأحلام مجانية ولن أمنع أحدا من أن يحلم، من الجيد للمرء أن يحلم، ثم سنرى إن كان سيتحقق حلمه، كما أننا في ديسمبر وهو شهر الأحلام في ظل قدوم الكريسمس والأعياد، لكن من المبكر جدًا الحديث عن مستقبل بوغبا، فلننتظر ونرى“.

ورغم ربط العديد من التقارير بوغبا بالعودة ليوفنتوس، ولكن موقع ”غول“ بنسخته العالمية شدد على أن إدارة الفريق الإيطالي قد استبعدت تماماً فكرة استعادة النجم الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية، بسبب مطالب اللاعب المبالغ فيها.

وأوضح الموقع أن إدارة يوفنتوس تعتقد أن بوغبا سيلعب في فريق آخر الصيف المقبل، حيث من المنتظر انضمام النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان الفرنسي أو ريال مدريد الإسباني.

ولعب بوغبا لفريق يوفنتوس في الفترة من 2012 حتى 2016 قبل أن يعود للشياطين الحمر في صفقة قياسية بلغت 115 مليون يورو.

وفاز بوغبا بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، وتم اختياره في فريق الموسم بالدوري ثلاث مرات، بينما توج أيضًا بلقب الفتى الذهبي في عام 2013.

ظهر وهو يسير على عكازين.. بول بوغبا يكشف عن مدى قوة إصابته (فيديو) https://t.co/oo5ZFgHczB pic.twitter.com/dG4Z8vSdwR — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

بينما ذكرت شبكة ”ESPN“ مؤخرا، أن مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن خدمات بوغبا مجانًا في الصيف المقبل بعد قبول أن لاعب خط الوسط لن يوقع عقدًا جديدًا في أولد ترافورد.

وفشل بوغبا إلى حد كبير في تكرار أفضل مستوياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في إيطاليا.

ويعاني بوغبا حاليا من إصابة قوية تعرض لها خلال معسكر منتخب بلاده الأخير استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم، حيث من المقرر أن يبتعد عن الملاعب لمدة شهرين.