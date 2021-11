مينو رايولا عن إمكانية عودة بوغبا إلى يوفنتوس: لن أمنع أحدا من أن يحلم

حرص مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، على الرد على التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل في الميركاتو المقبل والعودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر خلال سوق الانتقالات الشتوية، وينضم بعدها لهذا الفريق عقب انتهاء الموسم.

وحاولت إدارة مانشستر يونايتد تمديد عقد بول بوغبا لفترة أطول، ولكن يبدو أنه يرغب في الرحيل واللعب في صفوف فريق آخر.

وقال رايولا في تصريحات لموقع ”توتو ميركاتو“ عن الانتقادات الموجهة لبوغبا باستمرار: ”لا نعلم السبب وراء ذلك في إنجلترا، بعض اللاعبين السابقين لمانشستر يونايتد لا يجدون ما يتحدثون عنه إن لم يتحدثوا عني وعن بوغبا، لذا دعنا لا نخوض في الأمر وهذا أفضل“.

🗣 #Raiola su #Pogba alla #Juve: "Dicembre è il mese per sognare, ma meglio non dire nulla. Quando parlo di Paul in Inghilterra si svegliano pure i morti"

👉 @dariomarchetti7 pic.twitter.com/LUFeHrvGFi

— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 17, 2021