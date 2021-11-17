ساوثغيت يوضح موقفه من تمديد عقده مع إنجلترا بعد التأهل لكأس العالم 2022

قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إنه بات جاهزا الآن لمناقشة تمديد عقده مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأكد أنه لا يتوقع أي صعوبات.

وضمنت إنجلترا هذا الأسبوع الوصول إلى كأس العالم بشكل رائع عندما فازت 10-صفر على سان مارينو لتحسم صدارة مجموعتها والظهور في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

وساعد ساوثغيت بوضوح على تطور أداء إنجلترا في البطولات الدولية منذ تعيينه في 2016، وبلغ قبل نهائي كأس العالم 2018، كما احتل المركز الثاني في بطولة أوروبا هذا العام.

وقال ساوثغيت، البالغ 51 عاما، للصحفيين ”عندما تعمل مع مثل هذا الجهاز الذي عملت معه، ومثل هذه المجموعة من اللاعبين الرائعين، ومع مثل هذه المواهب المتوفرة، يكون الأمر ممتعا جدا بكل وضوح“.

وأضاف ”لم يكن هناك أي سبب وراء عدم الجلوس (ومناقشة العقد) سوى واقع أننا شعرنا أنه من الصحيح التركيز على بطولة أوروبا واستكمال مرحلة التأهل (لكأس العالم)“.

وتابع ”الآن الوقت المناسب للجلوس مع جون (ماكديرموت المدير الفني للاتحاد الإنجليزي) ومارك بولينغهام (الرئيس التنفيذي للاتحاد) والحديث حول كل شيء، لكني لا أتوقع أن تكون الأمور معقدة تماما“.

ويرتبط ساوثغيت بعقد حتى العام المقبل، وذكرت تقارير بريطانية أن العقد الجديد سيستمر حتى بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، مع زيادة قيمة راتبه إلى الضعف، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن العقد الجديد الذي سيوقع عليه ساوثغيت، سوف يحصل بمقتضاه على مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني بجانب المكافآت؛ ما سيجعله صاحب ثاني أفضل مدرب يتقاضى أجرا عبر تاريخ المنتخب الإنجليزي خلف فابيو كابيلو الذي كان يحصل على راتب يصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني في عام 2010.

وكان ساوثغيت قاد المنتخب الإنجليزي لنهائي بطولة يورو 2020، قبل أن يخسر من المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الصحف الرياضية: غاريث بيل يصاب مجددا.. هولندا تتنفس الصعداء.. ومانشيني ضد الكل https://t.co/RSpLSYxYiF pic.twitter.com/8DvxpCXteO — إرم سبورت (@EremSports) November 17, 2021

تصريحات ساوثغيت

وكان ساوثغيت أشاد بالعمل المتميز الذي قام به فريقه، بعد أن حجز مكانه في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة على التوالي.

وأنهى المنتخب الإنجليزي المجموعة الأولى بفارق ست نقاط عن بولندا صاحبة المركز الثاني مسجلا 39 هدفا مقابل اهتزاز شباكه ثلاث مرات فقط، وبينما كان منتخب سان مارينو منافسا بائسا، قال ساوثغيت إن العمل الشاق قد تم بالفعل للوصول إلى نهائيات قطر العام المقبل.

وقال ساوثغيت في تصريحاته بعد الفوز على سان مارينو ”حصلنا على بطاقة التأهل خارج ديارنا في بودابست ووارسو وألبانيا“.

وأردف ”يجب أن أعطي الفضل لجميع لاعبينا والجهاز الفني على عام جيد للغاية. لا يمكن أن نفعل شيئا حيال مستوى المنافس لكن العقلية والطريقة التي تعامل بها لاعبو إنجلترا مع المباريات رائعة“.

وتألق المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا هذا العام، في سيرافالي إذ رفع هاري كين رصيده إلى سبعة أهداف في أربعة أيام مع منتخب بلاده.