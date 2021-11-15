ديلي ميل: "بيع حقوق الدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة مقابل ملياري يورو

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه من المقرر بيع حقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة مقابل ملياري يورو.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إنه من المقرر بيع حقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة مقابل ملياري دولار، حيث تتسابق شبكات ”CBS“، و“NBC“، و“ESPN“ في مزاد لتأمين حقوق البث التلفزيوني لمدة خمسة مواسم.

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وأفادت الصحيفة بأن المبلغ هو ضعف ما دفعته شبكة ”NBC“ مقابل الحصول على حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2015.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن هذا الأمر يظهر أن كرة القدم الإنجليزية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة قوية.

وكانت هناك مخاوف خلال جائحة فيروس كورونا من أن جاذبية كرة القدم الإنجليزية في الولايات المتحدة ربما تكون قد تضاءلت، ولكن يُقال الآن إن البيع الأخير لحقوق البث التلفزيوني يمكن أن يضاعف ما تم التفاوض عليه سابقًا في عام 2015.

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وكتبت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ أن هناك ثلاثة شبكات تتنافس على الحصول على حقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تتنافس ”ESPN“ و“Comcast’s NBC“ و“ViacomCBS“.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن بيع حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل ملياري يورو يفوق توقعات المديرين التنفيذيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تستعد الأندية الأعضاء العشرين لتحقيق مكاسب هائلة، وستمثل أيضًا أكبر صفقة تلفزيونية خارجية على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة أن جائحة كورونا كبدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسارة بنحو ملياري جنيه إسترليني في عائدات البث خلال الموسمين المتعطلين، لذا فإن الصفقة الأمريكية الجديدة ستأتي بمثابة دفعة مالية ضخمة.

وبحسب الصحيفة، فإن الصفقة تمثل أمرا مهما لكرة القدم بشكل عام، حيث تشير إلى أن الرياضة تخترق السوق الأمريكية التي كانت تهيمن عليها سابقًا كرة السلة وكرة القدم الأمريكية والبيسبول.

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في حين ذكرت ”فاينانشيال تايمز“ أيضًا أن الأرقام التي يتم تداولها حول الصفقة مرتفعة للغاية؛ بسبب حاجة شركات التلفزيون لعرض كرة القدم مباشرة.

وفي مايو الماضي، حصلت شبكة ”ESPN“ على حقوق عرض مباريات الدوري الإسباني في عقد قيمته 1.4 مليار دولار (1.04 مليار جنيه إسترليني)، في حين أن ”CBS“ لها حقوق عرض دوري أبطال أوروبا، ودوري الدرجة الأولى الإيطالي، ودوري كرة القدم الممتاز للسيدات.

على شبكة ”NBC“، بلغ متوسط ​​عدد مشاهدي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 879000 مشاهد لكل مباراة لموسم 2020/2021، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق.