رياضة

ميرور: عائلة غليزر لا تنوي إنفاق الكثير في السوق الشتوي المقبل
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2021 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 14 نوفمبر 2021 16:35 GMT

ميرور: عائلة غليزر لا تنوي إنفاق الكثير في السوق الشتوي المقبل

من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد يوم 20 نوفمبر ثم مع فياريال ثم مع تشيلسي ثم آرسنال.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الأحد، بأن عائلة غليزر، لن تنفق ثروة كبيرة في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022 رغم تراجع نتائج مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”ميرور“ إنه لن يكون لدى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ثروة كبيرة من الموارد المالية لإنقاذ موسم مانشستر يونايتد المتعثر.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن سولشاير لن يحصل على أي نوع من الرعاية المالية من مالكي مانشستر يونايتد في محاولة لإنقاذ الموسم في السوق الشتوي بعد نحو شهرين.

ويتعرض المدرب النرويجي لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة بعد نتائج سلبية أبرزها الخسارة 0/5 أمام ليفربول و0/2 أمام مانشستر سيتي، وكلاهما على ملعب أولد ترافورد.

وقالت ”ميرور“ إنه مع استمرار التكهنات حول ما إذا كان سولشاير سيُمنح وقتًا كافيًا لتغيير مانشستر يونايتد، فإن الشيء الوحيد الذي لن يحصل عليه هو المزيد من الأموال.

وقدمت عائلة غليزر، التي تمتلك حصة أغلبية في النادي، موارد مالية كبيرة لسولشاير الذي أنفق 126 مليون جنيه إسترليني في السوق الصيفي الماضي فقط ما زالت الشكوك تحوم حول بقاء المدرب النرويجي في أولد ترافورد.

وأدت 6 خسائر في آخر 12 مباراة للتساؤل عما إذا كان سولشاير يمتلك البراعة التكتيكية لوقف تراجع مانشستر يونايتد.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، بشكل مؤقت خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يتم تثبيته في مارس 2019، علما أنه تم تجديد عقده حتى يونيو 2024 الصيف الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة وحصد الفريق 17 نقطة، ويتأخر بـ9 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

وفي دوري أبطال أوروبا حصد مانشستر يونايتد 7 نقاط من 4 مباريات ويتصدر مع فياريال ترتيب المجموعة السادسة، ويلتقيان في إسبانيا يوم 23 نوفمبر في الجولة الخامسة.

وتعاقد مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الماضي مع جادون سانشو من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو، ورافائيل فاران من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد يوم 20 نوفمبر، ثم مع فياريال ثم مع تشيلسي ثم آرسنال.

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