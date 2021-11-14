ميرور: عائلة غليزر لا تنوي إنفاق الكثير في السوق الشتوي المقبل

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الأحد، بأن عائلة غليزر، لن تنفق ثروة كبيرة في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022 رغم تراجع نتائج مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”ميرور“ إنه لن يكون لدى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ثروة كبيرة من الموارد المالية لإنقاذ موسم مانشستر يونايتد المتعثر.

تقرير: لاعبو مانشستر يونايتد غير سعداء بالوضع الحالي.. والجمهور يطالب برحيل ملاك النادي https://t.co/0tf1bXUAOl pic.twitter.com/uWJo6tKxjz — إرم سبورت (@EremSports) November 13, 2021

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن سولشاير لن يحصل على أي نوع من الرعاية المالية من مالكي مانشستر يونايتد في محاولة لإنقاذ الموسم في السوق الشتوي بعد نحو شهرين.

ويتعرض المدرب النرويجي لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة بعد نتائج سلبية أبرزها الخسارة 0/5 أمام ليفربول و0/2 أمام مانشستر سيتي، وكلاهما على ملعب أولد ترافورد.

وقالت ”ميرور“ إنه مع استمرار التكهنات حول ما إذا كان سولشاير سيُمنح وقتًا كافيًا لتغيير مانشستر يونايتد، فإن الشيء الوحيد الذي لن يحصل عليه هو المزيد من الأموال.

دي بروين: مانشستر سيتي تدرب لمدة 10 دقائق فقط قبل الفوز على يونايتد https://t.co/vENK1laVyd pic.twitter.com/5vsiDv7G7J — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وقدمت عائلة غليزر، التي تمتلك حصة أغلبية في النادي، موارد مالية كبيرة لسولشاير الذي أنفق 126 مليون جنيه إسترليني في السوق الصيفي الماضي فقط ما زالت الشكوك تحوم حول بقاء المدرب النرويجي في أولد ترافورد.

وأدت 6 خسائر في آخر 12 مباراة للتساؤل عما إذا كان سولشاير يمتلك البراعة التكتيكية لوقف تراجع مانشستر يونايتد.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، بشكل مؤقت خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يتم تثبيته في مارس 2019، علما أنه تم تجديد عقده حتى يونيو 2024 الصيف الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة وحصد الفريق 17 نقطة، ويتأخر بـ9 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

ديلي إكسبريس: كريستيانو رونالدو سيطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا https://t.co/hKsAswoCrn pic.twitter.com/1jWsE1w9xH — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

وفي دوري أبطال أوروبا حصد مانشستر يونايتد 7 نقاط من 4 مباريات ويتصدر مع فياريال ترتيب المجموعة السادسة، ويلتقيان في إسبانيا يوم 23 نوفمبر في الجولة الخامسة.

وتعاقد مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الماضي مع جادون سانشو من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو، ورافائيل فاران من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد يوم 20 نوفمبر، ثم مع فياريال ثم مع تشيلسي ثم آرسنال.