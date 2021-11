كالاغر ينضم لمنتخب إنجلترا وخروج خمسة من التشكيلة أمام سان مارينو

تلقى كونور كالاغر، لاعب وسط كريستال بالاس اللندني، مكافأة على أدائه المتميز مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، عندما أعلن منتخب إنجلترا الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت ضمه وللمرة الأولى للفريق قبل مباراة المنتخب الأخيرة في تصفيات كأس العالم أمام سان مارينو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وكالاغر، البالغ 21 عاما، معار من تشيلسي وكان صاحب الأداء الأفضل في فريقه خلال الموسم الحالي بعد أن أحرز أربعة أهداف، وهيأ فرصتي تهديف ليساعد فريقه على احتلال المركز الـ10 بين فرق البطولة العشرين.

وقال كالاغر، الذي خاض 36 مباراة دولية على مستوى منتخبات الشباب والناشئين الإنجليزية ”أنا فعلا سعيد ومتحمس لانضمامي للمنتخب الأول، وأنا مصمم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التجربة وأدرك أن أمامي الكثير من العمل الجاد“.

