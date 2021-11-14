كالاغر ينضم لمنتخب إنجلترا وخروج خمسة من التشكيلة أمام سان مارينو

تلقى كونور كالاغر، لاعب وسط كريستال بالاس اللندني، مكافأة على أدائه المتميز مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، عندما أعلن منتخب إنجلترا الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت ضمه وللمرة الأولى للفريق قبل مباراة المنتخب الأخيرة في تصفيات كأس العالم أمام سان مارينو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وكالاغر، البالغ 21 عاما، معار من تشيلسي وكان صاحب الأداء الأفضل في فريقه خلال الموسم الحالي بعد أن أحرز أربعة أهداف، وهيأ فرصتي تهديف ليساعد فريقه على احتلال المركز الـ10 بين فرق البطولة العشرين.

وقال كالاغر، الذي خاض 36 مباراة دولية على مستوى منتخبات الشباب والناشئين الإنجليزية ”أنا فعلا سعيد ومتحمس لانضمامي للمنتخب الأول، وأنا مصمم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التجربة وأدرك أن أمامي الكثير من العمل الجاد“.

A further update on the squad travelling to San Marino: — England (@England) November 14, 2021

وأضاف كالاغر ”أود توجيه الشكر إلى كل من ساعدني خلال مسيرتي المهنية حتى الآن وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون عند حسن ظنهم“.

وقال المنتخب الإنجليزي، إن جوردان هندرسون وجاك غريليش عادا إلى نادييهما لتقييم إصابتيهما، بينما تقرر ألا يسافر رحيم سترلينغ مع الفريق إلى سان مارينو لأسباب شخصية.

ولن يسافر مع الفريق _أيضا_ ميسون ماونت ولوك شو، بينما يستمر تعافيهما من جراحة في الأسنان وارتجاج في المخ على الترتيب.

واقتربت إنجلترا من التأهل لنهائيات كأس العالم وتكفيها نقطة واحدة من مباراتها المقبلة في مواجهة سان مارينو، غدا الاثنين، لضمان صدارة المجموعة والتأهل التلقائي للنهائيات التي ستقام في قطر العام المقبل.

What a way to complete your hat-trick. 🤩 🎩 @HKane — England (@England) November 13, 2021

ترتيبات جديدة مع الأندية

من جانبه، قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، إنه سيعمل على وضع ترتيبات جديدة مع الأندية تسمح له بالحصول على معلومات عن اللاعبين تشمل تفاصيل اللياقة البدنية ومخاطر الإصابة في العام المقبل بسبب قصر مدة الإعداد قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، والتي تقام في منتصف الموسم على غير العادة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها ستوقف المباريات في موسم 2022-2023 مطلع الأسبوع الذي يبدأ في الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022؛ ما يمنح المنتخبات الوطنية أسبوعا وحيدا لإعداد اللاعبين المرتبطين بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق النهائيات العالمية في الـ21 من نوفمبر.

وفي العادة تحصل المنتخبات الوطنية على أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للاستعداد للبطولات الكبرى، مثل: كأس العالم، بعد انتهاء الموسم خلال الصيف لكن إقامة النهائيات العالمية هذه المرة خلال نوفمبر-ديسمبر غير الترتيبات.

وقال ساوثغيت للصحفيين ”المهم هو وجود عطلة في نهاية الموسم. لكن الموسم المقبل مختلف تماما.. وبسبب قصر المدة بين توقف مباريات الدوري وانطلاق البطولة سيتعين على الفرق المتأهلة اختيار تشكيلاتها خلال مدة قصيرة للغاية“.

وأضاف ساوثغيت ”أعتقد أننا دون شك سنسعى للحصول على معلومات طبية من الأندية لأنه لا يمكننا فهم الصورة كاملة على المستوى الطبي إلا في حالة وجود اللاعبين معنا. وبسبب قصر المدة فإننا سنكون بحاجة إلى بعض المساعدة“.