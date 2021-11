"ذا صن": مانشستر يونايتد يستهدف بيع لينغارد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن الدولي الإنجليزي جيسي لينغارد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما رفض عرضا من وست هام يونايتد الصيف الماضي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر يونايتد طالب وست هام بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جيسي لينغارد في الصيف الماضي، حين كان يرغب في ضمه بشكل نهائي بعد استعارته لنصف موسم قدم خلاله مستوى مميزا، حيث سجل 9 أهداف في 16 لقاء.

ويرتبط اللاعب بعلاقة طيبة مع الأسكتلندي دافيد مويس، مدرب وست هام يونايتد، ولذلك فهو يأمل في العودة للفريق الذي يقدم موسما جيدا محليا وقاريا وينافس على مراكز دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد جيسي لينغارد، البالغ من العمر 28 عاما، إلى مانشستر يونايتد برغبة القتال على مركز أساسي، لكنه اكتفى بالمشاركة في 8 لقاءات، واحد منها أساسيا في كأس رابطة المحترفين وسجل خلالها هدفين.

وكان مانشستر يونايتد يمانع في بيع اللاعب لمنافس على المراكز الأربعة الأولى لكنه منفتح على بيعه لأي فريق للحصول على أموال من الصفقة.

ويبقى أمل الفريق لزيادة المبلغ هو اهتمام نيوكاسل يونايتد وملاكه الجدد باللاعب في ظل الوضعية الصعبة للفريق في مؤخرة الترتيب ورغبته بتعزيز صفوفه بلاعبين لضمان البقاء.

Man Utd ready to sell Jesse Lingard for just £10MILLION in January – months after pricing West Ham out of transfer https://t.co/wuekob8jAH

— The Sun – Man Utd (@SunManUtd) November 13, 2021