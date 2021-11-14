"ذا صن": مانشستر يونايتد يستهدف بيع لينغارد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن الدولي الإنجليزي جيسي لينغارد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما رفض عرضا من وست هام يونايتد الصيف الماضي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر يونايتد طالب وست هام بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جيسي لينغارد في الصيف الماضي، حين كان يرغب في ضمه بشكل نهائي بعد استعارته لنصف موسم قدم خلاله مستوى مميزا، حيث سجل 9 أهداف في 16 لقاء.

ويرتبط اللاعب بعلاقة طيبة مع الأسكتلندي دافيد مويس، مدرب وست هام يونايتد، ولذلك فهو يأمل في العودة للفريق الذي يقدم موسما جيدا محليا وقاريا وينافس على مراكز دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد جيسي لينغارد، البالغ من العمر 28 عاما، إلى مانشستر يونايتد برغبة القتال على مركز أساسي، لكنه اكتفى بالمشاركة في 8 لقاءات، واحد منها أساسيا في كأس رابطة المحترفين وسجل خلالها هدفين.

وكان مانشستر يونايتد يمانع في بيع اللاعب لمنافس على المراكز الأربعة الأولى لكنه منفتح على بيعه لأي فريق للحصول على أموال من الصفقة.

ويبقى أمل الفريق لزيادة المبلغ هو اهتمام نيوكاسل يونايتد وملاكه الجدد باللاعب في ظل الوضعية الصعبة للفريق في مؤخرة الترتيب ورغبته بتعزيز صفوفه بلاعبين لضمان البقاء.

Man Utd ready to sell Jesse Lingard for just £10MILLION in January – months after pricing West Ham out of transfer https://t.co/wuekob8jAH — The Sun – Man Utd (@SunManUtd) November 13, 2021

وتتحرك إدارة نيوكاسل يونايتد في جميع الاتجاهات لبناء الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صندوق الاستثمار السعودي، بعد استحواذه على نادي نيوكاسل، وضع ميزانية خيالية من أجل تدعيم الفريق بأسماء كبيرة.

ويأمل لينغارد في الحصول على فرصة للعب بشكل دائم بهدف الإبقاء على حظوظه في اللعب للمنتخب الإنجليزي والمشاركة في كأس العالم 2022، وشارك هذه السنة في 8 لقاءات دولية سجل خلالها هدفين.

ويفكر مانشستر يونايتد في التخلص من بعض لاعبيه في الشتاء المقبل، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، أبرزهم الحارس دين هندرسون الذي فقد مكانه الأساسي في الفريق بعد عودة الإسباني دافيد دي خيا للتألق ورغبة الحارس في اللعب للمشاركة برفقة المنتخب الإنجليزي في كاس العالم.

وينتهي عقد لينغارد بعد 8 أشهر، لكن مدربه النرويجي سولشاير يريد تجديد عقده وبقاءه مع الفريق، حيث قال مؤخرا: ”نريد تمديد عقده لأننا نراه لاعبا مهما بالنسبة لنا. الآن الأمر متوقف عليه وربما عليّ أيضا، وعلى منحه مزيدا من الدقائق داخل الملعب لأنني أعتقد أنه يستحق ذلك“.

يذكر أن مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد قامت بالاحتجاج أمام ملعب ”أولد ترافورد“، يوم الأحد، ضد ملاك الفريق عائلة مالكوم غليزر، بسبب النتائج السيئة للفريق في بداية الموسم الحالي، وبعد الهزائم الأخيرة أمام الغريم التقليدي ليفربول 5-0، والجار مانشستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام جماهير الفريق على ملعب الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر و5 نقاط عن ليفربول الرابع، كما أن مسيرته في دوري أبطال أوروبا ليست جيدة، رغم تصدره مجموعته بـ7 نقاط، لكنه في حاجة للفوز على فياريال ويونغ بويز لبلوغ الدور الثاني دون انتظار نتائج المنافسين.