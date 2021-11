تقرير: لاعبو مانشستر يونايتد غير سعداء بالوضع الحالي.. والجمهور يطالب برحيل ملاك النادي

كشف أليكس كروك، الصحفي بإذاعة ”TalkSport“، عن وجود حالة من الغضب وعدم الرضا داخل غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بسبب الوضع الحالي للفريق.

وقال أليكس كروك: ”الكثير من لاعبي مانشستر يونايتد، بمن في ذلك كريستيانو رونالدو، ليسوا سعداء بالوضع الحالي في النادي“.

وقفة احتجاجية من الجماهير

إلى ذلك، قامت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد بالاحتجاج أمام ملعب ”أولد ترافورد“ ضد ملاك الفريق عائلة مالكوم غليزر؛ بسبب النتائج السيئة للفريق في بداية الموسم الحالي، وبعد الهزائم الأخيرة أمام الغريم التقليدي ليفربول 5-0، والجار مانشستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام جماهير الفريق على ملعب الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر و5 نقاط عن ليفربول الرابع، كما أن مسيرته في دوري أبطال أوروبا ليست جيدة، رغم تصدره مجموعته بـ7 نقاط، لكنه في حاجة للفوز على فياريال ويونغ بويز لبلوغ الدور الثاني دون انتظار نتائج المنافسين.

A small group have emerged as the heart of the protest, approached, but then quickly left alone by two police officers #GlazersOut pic.twitter.com/7RhT3kPk7f

— Jacob Teagle (@JacobTeagle) November 13, 2021