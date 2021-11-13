تقرير: لاعبو مانشستر يونايتد غير سعداء بالوضع الحالي.. والجمهور يطالب برحيل ملاك النادي

كشف أليكس كروك، الصحفي بإذاعة ”TalkSport“، عن وجود حالة من الغضب وعدم الرضا داخل غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بسبب الوضع الحالي للفريق.

وقال أليكس كروك: ”الكثير من لاعبي مانشستر يونايتد، بمن في ذلك كريستيانو رونالدو، ليسوا سعداء بالوضع الحالي في النادي“.

وقفة احتجاجية من الجماهير

إلى ذلك، قامت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد بالاحتجاج أمام ملعب ”أولد ترافورد“ ضد ملاك الفريق عائلة مالكوم غليزر؛ بسبب النتائج السيئة للفريق في بداية الموسم الحالي، وبعد الهزائم الأخيرة أمام الغريم التقليدي ليفربول 5-0، والجار مانشستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام جماهير الفريق على ملعب الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر و5 نقاط عن ليفربول الرابع، كما أن مسيرته في دوري أبطال أوروبا ليست جيدة، رغم تصدره مجموعته بـ7 نقاط، لكنه في حاجة للفوز على فياريال ويونغ بويز لبلوغ الدور الثاني دون انتظار نتائج المنافسين.

A small group have emerged as the heart of the protest, approached, but then quickly left alone by two police officers #GlazersOut pic.twitter.com/7RhT3kPk7f — Jacob Teagle (@JacobTeagle) November 13, 2021

ورفعت جماهير مانشستر يونايتد أمام ملعب أولد ترافورد شعارات: ”جيلزر أرحل“، و“نريد عودة نادينا، نريد عودة نادينا“، وأغلقت الجزء الثاني من متجر الفريق عبر مجموعة مكونة من 30 شخصا.

وتشعر الجماهير بالغضب من مستوى الفريق، رغم توفره على لاعبين بمستوى كبير وتعزيز صفوفه الصيف الماضي بنجوم، أبرزهم عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم منتخب إنجلترا الشاب غادون سانشو، ومدافع فرنسا وريال مدريد السابق رافائيل فاران.

كما قامت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد باختراق تحليل التلفزيون للقاء إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث كان نجم الفريق السابق روي كين يقوم بتحليل اللقاء وهتفت: ”سولشاير ارحل“.

ويعتبر روي كين، القائد السابق لمانشستر يونايتد، من قلائل أساطير الفريق التي ترفض الدفاع عن زميلها السابق أولي غونار سولشاير، وطالبه بالرحيل وتقديم استقالته فورا، وحمّله مسؤولية تراجع مستوى الفريق.

وأكدت تقارير إعلامية أن المدرب النرويجي سولشاير يعيش حاليا تحت الضغط الجماهيري والإداري، حيث يحتاج لإعادة الفريق لسكة الانتصارات وتحقيق نتائج تهدىء العاصفة.

وبعد تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مدربا لتوتنهام، لم يعد الكثير من المرشحين لخلافة سولشاير حال إقالته، خصوصا أن الفرنسي زين الدين زيدان يرفض المهمة وينتظر تدريب منتخب فرنسا، وتتجه الأنظار للأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، الذي يعتبر أقوى المرشحين حاليا، حسب الصحافة البريطانية، لخلافة المدرب النرويجي.