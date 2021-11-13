هاري ماغواير يدافع عن أسلوب احتفاله "المخجل" أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم

دافع هاري ماغواير لاعب منتخب إنجلترا عن أسلوب احتفاله بإحراز هدف خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على نظيره الألباني بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، أمس الجمعة، بعد انتقادات من جانب لاعبين سابقين وصفوا الاحتفال بأنه مبالغ فيه وغير ضروري عقب تراجع أداء المدافع مع فريقه مانشستر يونايتد.

وسحق منتخب إنجلترا منتخب ألبانيا 5/0 ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر، بعدما افتتح ماغواير التهديف بضربة رأس في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء واحتفل بالانزلاق على ركبتيه بينما وضع يديه على أذنيه في إشارة على تجاهل منتقديه على ما يبدو.

وتعرض ماغواير لانتقادات بعد تلقي فريقه مانشستر يونايتد هزيمتين متتاليتين على أرضه في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، وتراجعه للمركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصف روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق الذي يعمل محللا رياضيا في الوقت الحالي أسلوب احتفال ماغواير بأنه ”مخجل“، في حين قال لاعب منتخب إنجلترا السابق جيرمين ديفو إن احتفال ماغواير بالهدف ”ترك غصة في النفوس“.

وفي مقابلة بعد المباراة، قال ماغواير إن الاحتفال ”لم يكن موجها لأحد“.

وأضاف: ”أنا قائد مانشستر يونايتد وبالطبع سأتعرض لانتقادات عندما لا يقدم الفريق أداء جيدا. وأنا أتوقع ذلك بكل تأكيد لكن الاحتفال لم يكن موجها لأحد“.

وتابع ماغواير: ”إحراز هدف لمنتخب بلادك يمنحك شعورا هائلا. كان الهدف الأول في مباراة هامة في التصفيات، وكنا نعرف مدى أهمية المباراة.. وكذلك مدى أهمية الهدف الأول“.

وبعد المباراة عبر غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا عن إعجابه بأداء ماغواير واحترامه له قائلا إنه تحدث إلى اللاعب خلال الأسبوع الماضي ما ساعد المدافع على تحويل انتباهه وتركيزه إلى المباريات الدولية.

وأضاف ساوثغيت: ”لا أعرف الهدف من وراء الاحتفال. وهو لاعب رائع“.

إشادة ساوثغيت

وبعد المباراة أشاد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بالأداء المتألق للقائد هاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول خلال الفوز على ألبانيا على استاد ويمبلي.

وقال ساوثغيت، الذي يحتاج فريقه لنقطة التعادل خارج أرضه أمام سان مارينو، يوم الإثنين المقبل، ليضمن صدارة المجموعة التاسعة ومقعده في نهائيات كأس العالم العام المقبل في قطر: ”أعتقد أن هاري كين قدم أداء رائعا للمهاجم الصريح وقدم مباراة ممتازة“.

وأضاف: ”الشوط الأول كان رائعا وكان من الصعب الحفاظ على ذلك. لم نقدم ما ينبغي أمام المجر لكن نجحنا اليوم في الاقتراب بشدة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم“.

ورفع هاري كين رصيده إلى 44 هدفا ليتساوى مع جيمي جريفز أسطورة توتنهام هوتسبير في المركز الرابع في ترتيب هدافي إنجلترا عبر التاريخ، وأصبح أول لاعب إنجليزي منذ أكثر من مئة عام يسجل أكثر من عشرة أهداف لمنتخب بلاده مرتين في عام واحد.

ويتفوق فقط جاري لينكر (48 هدفا) وبوبي تشارلتون (49 هدفا) ووين روني (53 هدفا) على المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، الذي في حال ابتعاده عن الإصابات، يبدو أنه سيصبح الهداف التاريخي لبلاده.