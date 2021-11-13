رياضة

الدوري الإنجليزي يخطط لمنع نيوكاسل من تكرار نموذج مانشستر سيتي
تاريخ النشر: 13 نوفمبر 2021 8:41 GMT
تاريخ التحديث: 13 نوفمبر 2021 9:50 GMT

الدوري الإنجليزي يخطط لمنع نيوكاسل من تكرار نموذج مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد أعلن أنه سيتبع نموذج مانشستر سيتي في إنشاء شبكة عالمية من الأندية على غرار "مجموعة سيتي" .

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإدخال قواعد جديدة لمنع الأندية من استخدام الأندية التابعة في الخارج أو أي وسائل بديلة لدفع رواتب اللاعبين والمدربين في محاولة أخرى للحد من القدرة الشرائية لمانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد.

وستشكل اللوائح الجديدة جزءًا من قيود مشددة على صفقات رعاية مع شركات أو هيئات لها علاقة بملاك النادي والتي من المقرر الاتفاق عليها في وقت لاحق من هذا الشهر في استجابة مباشرة لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضح مالكو نيوكاسل الجدد أنهم يخططون لاتباع نموذج مجموعة ”سيتي“ لكرة القدم لإنشاء شبكة عالمية من الأندية، ما أدى إلى مخاوف بين بعض المنافسين في الدوري الممتاز من إمكانية استخدام مثل هذا الطريقة للتحايل على لوائح اللعب المالي النظيف.

وبموجب اللوائح الجديدة، يجب الإعلان عن أي مدفوعات للاعبين أو الأجهزة المعاونة من الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك صفقات الرعاية وسيتم أخذها في الاعتبار لحسابات التنظيم المالي.

واستمرت مجموعة سيتي لكرة القدم في التوسع منذ أن أنشأها الشيخ منصور في 2013 وتضم الآن 10 أندية عبر القارات الخمس.

ولدى نيوكاسل خطط مماثلة وقد أجرى ملاكه بالفعل محادثات مع العديد من الأندية في أوروبا بشأن شراء حصة فيها، بما في ذلك إنتر ميلان الإيطالي وبوردو الفرنسي، لكنهم لم يتفقوا حتى الآن على صفقة.

وعلى الرغم من المعارضة الأولية، وافق كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل على هذه اللوائح المشددة التي اعتبروها أمرًا لا مفر منه.

وحصد نيوكاسل يونايتد 5 نقاط من أول 11 جولة، ويحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نيوكاسل قد عين المدرب الإنجليزي إيدي هاو مديرًا فنيًا له، حتى العام 2024، خلفًا لستيف بروس.

وقال هاو في تصريحات: ”أجريت محادثات جيدة مع المُلّاك لكن كلها تتعلق بالمدى القصير، والهدف البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا هو تركيزي الأساس“.

وأضاف: ”أثق تمامًا في إمكانية تجنب الهبوط، لكن لن أعد بذلك، وسأقدم أقصى ما لدي، وأعتقد أن لدينا القدرة على ذلك، لكن الأمر سيستغرق الكثير من العمل الجاد والتضحية“.

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