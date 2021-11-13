الدوري الإنجليزي يخطط لمنع نيوكاسل من تكرار نموذج مانشستر سيتي

تخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإدخال قواعد جديدة لمنع الأندية من استخدام الأندية التابعة في الخارج أو أي وسائل بديلة لدفع رواتب اللاعبين والمدربين في محاولة أخرى للحد من القدرة الشرائية لمانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد.

وستشكل اللوائح الجديدة جزءًا من قيود مشددة على صفقات رعاية مع شركات أو هيئات لها علاقة بملاك النادي والتي من المقرر الاتفاق عليها في وقت لاحق من هذا الشهر في استجابة مباشرة لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني.

أماندا ستافيلي تلمح لعدم إنفاق نيوكاسل في سوق الانتقالات الشتوي https://t.co/wnJUUe4d6s pic.twitter.com/mJiZxjYb3T — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

وأوضح مالكو نيوكاسل الجدد أنهم يخططون لاتباع نموذج مجموعة ”سيتي“ لكرة القدم لإنشاء شبكة عالمية من الأندية، ما أدى إلى مخاوف بين بعض المنافسين في الدوري الممتاز من إمكانية استخدام مثل هذا الطريقة للتحايل على لوائح اللعب المالي النظيف.

وبموجب اللوائح الجديدة، يجب الإعلان عن أي مدفوعات للاعبين أو الأجهزة المعاونة من الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك صفقات الرعاية وسيتم أخذها في الاعتبار لحسابات التنظيم المالي.

واستمرت مجموعة سيتي لكرة القدم في التوسع منذ أن أنشأها الشيخ منصور في 2013 وتضم الآن 10 أندية عبر القارات الخمس.

إيدي هاو مدرب نيوكاسل الجديد: تركيزي حاليًا ينصب على تجنب الهبوط https://t.co/HqszxQoAIv pic.twitter.com/KbrOLAKnaQ — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

ولدى نيوكاسل خطط مماثلة وقد أجرى ملاكه بالفعل محادثات مع العديد من الأندية في أوروبا بشأن شراء حصة فيها، بما في ذلك إنتر ميلان الإيطالي وبوردو الفرنسي، لكنهم لم يتفقوا حتى الآن على صفقة.

وعلى الرغم من المعارضة الأولية، وافق كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل على هذه اللوائح المشددة التي اعتبروها أمرًا لا مفر منه.

وحصد نيوكاسل يونايتد 5 نقاط من أول 11 جولة، ويحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل يونايتد أحدث المهتمين بالتعاقد مع محمد صلاح https://t.co/cY2q1o2lE3 pic.twitter.com/RJkpPXc0X1 — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

وكان نيوكاسل قد عين المدرب الإنجليزي إيدي هاو مديرًا فنيًا له، حتى العام 2024، خلفًا لستيف بروس.

وقال هاو في تصريحات: ”أجريت محادثات جيدة مع المُلّاك لكن كلها تتعلق بالمدى القصير، والهدف البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا هو تركيزي الأساس“.

وأضاف: ”أثق تمامًا في إمكانية تجنب الهبوط، لكن لن أعد بذلك، وسأقدم أقصى ما لدي، وأعتقد أن لدينا القدرة على ذلك، لكن الأمر سيستغرق الكثير من العمل الجاد والتضحية“.