مباراة مصر وأنغولا: مشجع يحتضن محمد صلاح ثم يركع أمامه (فيديو)

اقتحم أحد الصبية ملعب مباراة مصر ضد أنغولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقام باحتضان محمد صلاح ثم قام بالركوع أمامه، على أرض ملعب 11 نوفمير بأنغولا ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة.

وشهدت الدقيقة الـ 88 من عمر الشوط الثاني من مباراة مصر وأنغولا اقتحام من أحد جماهير أصحاب الملعب الذي يقام عليه اللقاء، حيث التقطت كاميرا المباراة أحد الصبية وهو يخلع قميصه ويحتضن محمد صلاح ثم قام بالركوع أمامه.

وقبلها نجح بعض الأفراد من جماهير أنغولا في الوصول إلى محمد صلاح واحتضانه، قبل أن يقوم الأمن بإخراجهم.

ويعد هذا الاقتحام هو الثالث بعدما اقتحم طفل الملعب مع نهاية الشوط الأول.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه منتخب أنغولا اليوم الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.

افتتح منتخب أنغولا التسجيل في شباك المنتخب المصري بهدف أول في الدقيقة 25، أحرزه هيلدر كوستا من تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وسجل مبالا نزولا هدف منتخب أنغولا الثاني في شباك المنتخب المصري بالدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ونجح محمد النني في تسجيل هدف منتخب مصر الأول في شباك أنجولا، لتكون النتيجة 2/1 مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أكرم توفيق هدف التعادل للمنتخب المصري، من تسديدة قوية.

وأصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي.

ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الجابون بسبع نقاط عقب الفوز على ليبيا بهدف دون رد في وقت سابق اليوم.

وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنجولا في المركز الرابع بأربع نقاط.

𝐈𝐍𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐀𝐎𝐇𝐒 😎 🚫

🇪🇬 The @Pharaohs have become the fourth team to reach the final round of the 2022 #WCQ ✅#WorldCup pic.twitter.com/wIop1wYXb3

— CAF (@CAF_Online) November 12, 2021