تقرير: مانشستر سيتي سيجدد اهتمامه بضم هاري كين يناير المقبل

يستعد المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي لخوض معركة للإبقاء على المهاجم هاري كين الذي سيجدد مانشستر سيتي الاهتمام بالتعاقد معه، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت مصادر لشبكة ESPN إن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض جديد لشراء هاري كين في فترة الانتقالات الشتوية، في يناير/كانون الثاني، فيما قد يكون أول معركة كبيرة يخوضها كونتي بصفته مديرًا فنيا لتوتنهام هوتسبير.

ويسعى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع مهاجم صريح يعوض رحيل هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو إلى برشلونة في صفقة مجانية الموسم الماضي.

وأوضح قائد إنجلترا أنه يريد تحديًا جديدًا بعيدًا عن ملعب توتنهام هوتسبر، لكنه تعهد بالبقاء في النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكنه عانى حتى الآن هذا الموسم.

وسجل مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأظهرت العديد من جماهير توتنهام إحباطها تجاه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، خاصة خلال الأداء الباهت في الهزيمة 3-صفر أمام مانشستر يونايتد.

وكان هناك أمل في أن يؤدي دانييل ليفي رئيس مجلس الإدارة إلى تخفيف موقفه قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن كان ذلك قبل أن يتعاقد مع كونتي ليحل محل البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وقالت مصادر إن كين معجب بتعيين مدرب تشيلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق الذي يتمتع بسجل حافل بالفوز بلقبي الدوري في إنجلترا وإيطاليا وهو أمر قال المهاجم في الصيف إنه يتوق إليه.

وسيكون سيتي على استعداد لاختبار عزم توتنهام من جديد على التمسك بكين إذا تم تشجيعه على أن الصفقة ممكنة، خاصة أن كين لديه عقد مع توتنهام، حتى العام 2024، وقدّر ليفي باستمرار قيمة المهاجم الإنجليزي بأكثر من 150 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ لا يريد سيتي دفعه.

وأضافت المصادر لشبكة ESPN أنه قبل توليه المسؤولية، حصل كونتي على تأكيدات باستمرار كين ووضعه في خططه لعلى لمضي قدمًا، لكن أحد المصادر يشير إلى أن عرضًا ضخمًا قد يجبر ليفي على إعادة التفكير في ضوء مدى تضرر النادي ماليًا من جائحة فيروس كورونا.

