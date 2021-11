إدانة رجل أعمال بالسجن 18 شهرا في مقتل إيميليانو سالا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة في كارديف أدانت رجل الأعمال ديفيد هندرسون بالسجن 18 شهرا اليوم الجمعة لتنظيم رحلة الطيران التي تسببت في وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وواجه هندرسون (67 عاما) اتهامات بالإخفاق في اتباع بروتوكولات السلامة ما تسبب في مقتل سالا (28 عاما) وقائد الطائرة ديفيد إيبوتسون في يناير كانون الثاني 2019 خلال رحلة فوق القنال الإنجليزي من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في ويلز.

Nantes' tribute to Emiliano Sala on the one year anniversary of his passing. 💛❤ pic.twitter.com/9zXXwDIqUW

