إدانة رجل أعمال بالسجن 18 شهرا في مقتل إيميليانو سالا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة في كارديف أدانت رجل الأعمال ديفيد هندرسون بالسجن 18 شهرا اليوم الجمعة لتنظيم رحلة الطيران التي تسببت في وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وواجه هندرسون (67 عاما) اتهامات بالإخفاق في اتباع بروتوكولات السلامة ما تسبب في مقتل سالا (28 عاما) وقائد الطائرة ديفيد إيبوتسون في يناير كانون الثاني 2019 خلال رحلة فوق القنال الإنجليزي من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في ويلز.

Nantes' tribute to Emiliano Sala on the one year anniversary of his passing. 💛❤ pic.twitter.com/9zXXwDIqUW — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 26, 2020

وفي الشهر الماضي أدانته محكمة بتعريض سلامة الطائرة للخطر.

وذُكر خلال المحاكمة أن إيبوتسون، الذي كان يقود من أجل هندرسون بانتظام، لم يحمل تصريحا أو شهادة لقيادة الطائرات ليلا.

وتحطمت الطائرة الخاصة الصغيرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني سالا، والطيار ديفيد إيبوتسون في القنال الإنجليزي في 21 يناير 2019.

وعُثر على جثة سالا (28 عامًا) في حطام الطائرة بعد أكثر من أسبوعين على الحادث على عمق 67 مترا، ولم يتم العثور على جثة الطيار الذي كان يبلغ من العمر 59 عاما.

في تقريره النهائي الذي نُشر في مارس 2020، قال مكتب التحقيق في حوادث الطيران في المملكة المتحدة إن الطيار فقد السيطرة على الطائرة أثناء مناورة تم إجراؤها بسرعة عالية جدًا، ”على الأرجح“ من أجل تجنب سوء الأحوال الجوية.

ويعتقد المحققون أيضا أن الطيار ربما تسمم بأول أكسيد الكربون من نظام عادم المحرك، وأشاروا إلى أن الرحلة تمت في ظل ظروف لا تلتزم بقواعد الرحلات التجارية.

وتحطمت الطائرة التي كانت تسير بسرعة 270 ميلا في الساعة (435 كم/ساعة) في لحظة الاصطدام على الفور ليروح ضحيتها سالا مهاجم نانت الفرنسي الذي كان في طريقه من المدينة الفرنسية إلى ويلز للانضمام إلى كارديف سيتي الذي كان ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز حينها، في صفقة انتقال قيمتها 17 مليون يورو.

واستأجر الطيار البريطاني ديفيد هندرسون الرحلة بناءً على طلب الوسيط ويلي مكاي وابنه مارك الوكيل المفوض من قبل نانت لنقل سالا إلى ويلز.

وقال سالا، الذي كان قلقا بشأن الرحلة على متن الطائرة التجارية الصغيرة، في رسالة أُرسلت إلى أقاربه عبر واتساب: ”أنا على متن الطائرة إلى كارديف، يبدو أنها ستسقط، أنا خائف!“