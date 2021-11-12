الاتحاد الإنجليزي مستعد لزيادة راتب غاريث ساوثغيت لإقناعه بالبقاء

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مستعد لمضاعفة راتب مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت ليصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني ليوافق على تجديد عقده الذي ينتهي بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تجرى بشكل استثنائي ما بين تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر 2022.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخشى أن يؤدي عدم تجديد عقده لأطماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث من المحتمل أن يدرب أحدها الموسم القادم بعد نهائيات كأس العالم.

ويأمل ساوثغيت في اختبار تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 عاما من إقالته من مهمته الوحيدة في النادي، حيث كان مدربا لفريق ميدلزبره.

ويرفض المدرب الذي يبلغ من العمر 51 عاما مناقشة مسألة تجديد عقده مع الاتحاد الإنجليزي قبل تأهل المنتخب الإنجليزي رسميا لنهائيات كأس العالم، حيث سيخوض لقاءين حاسمين أمام ألبانيا، اليوم الجمعة، في إنجلترا، وأمام سان مارينو خارج الديار، يوم الإثنين المقبل.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي لحصد 4 نقاط من لقاءين للتأهل رسميا دون النظر لنتائج منافسه المباشر منتخب بولندا، والذي يتخلف عنه بفارق 3 نقاط.

وكان مارك بولينغهام المدير العام للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد عبر بشكل صريح خلال نهائيات أمم أوروبا الأخيرة عن رغبته في بقاء المدرب غاريث ساوثغيت في منصبه وتجديد عقده.

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وبحسب ”ذا صن“، فإن الاتحاد الإنجليزي يفكر في مدرب بريطاني لخلافة غاريث ساوثغيت حال الفشل في تجديد عقده، ويعتبر غراهام بوتير مدرب برايتون الاختيار الأمثل بسبب نجاحه في قيادة فريقه وأسلوب اللعب وصغر سنه حيث يبلغ 46 سنة.

وعبر هاري كين مهاجم توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي عن رغبته في بقاء المدرب غاريث ساوثغيت وقال: ”أحب أن يبقى لكن ذلك مرتبط به وبالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه قرار شخصي وسنرى كيف ستسير الأمور“.

وأضاف: ”كان رائعا وإنجازاته تتحدث عنه، نصف نهائي كأس العالم ونهائي أمم أوروبا، نحن نسير في الطريق الصحيح“.

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وبدأ ساوثغيت مهامه كمدرب مؤقت خلفا لسام آلاردايس بعد فضيحة فساد عام 2016 ثم وقع عقدا لمدة 4 سنوات براتب بلغ 1،8 مليون جنيه إسترليني، وبعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم روسيا 2018 تم زيادة راتبه ليصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.

وحال قبوله العرض الجديد سيعادل غاريث ساوثغيت راتب الإيطالي فابيو كابيلو صاحب أعلى راتب بين مدربي المنتخب الإنجليزي في التاريخ، بـ6 ملايين جنيه أسترليني.