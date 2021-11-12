أماندا ستافيلي تلمح لعدم إنفاق نيوكاسل في سوق الانتقالات الشتوي

يأمل ملاك فريق نيوكاسل يونايتد الجدد برئاسة صندوق الاستثمار السعودي التخلص من شعار المالك السابق مايك أشلي في أسرع وقت، ورفع شعارهم الجديد على ملعب الفريق.

كما يأمل الملاك الجدد بالتخلص من القيود الجديدة لعقود الرعاية، حيث ترغب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الاتفاق على قواعد رعاية جديدة تتطلب أن تكون الصفقات المتعلقة بالمالك ذات قيمة سوقية عادلة.

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وقالت أماندا ستافيلي أحد ملاك الفريق ومهندسة صفقة شراء نادي نيوكاسل من طرف صندوق الاستثمار السعودي وبعض الشركاء حول شعار الفريق الجديد: ”لا أطيق الانتظار آمل أن يتم رفع الشعار في أسرع وقت ممكن ثم ستخرج اللافتات مباشرة“.

وأضافت عضو مجلس إدارة نيوكاسل: ”بالطبع أتطلع لرفع شعارات ”Sports Direct“ لأنني أشعر بإحباط حين أذهب لالتقاط صورة لا تحتوي على الشعار القديم، نأمل أن ينتهي هذا الأمر وبعد ذلك نسعى لعقد عقود رعاية في أسرع وقت ممكن“.

وأكدت ستافيلي أن هذا الأمر مهم لكنه لا يمنع الإدارة الجديدة من العمل، وقالت: ”هذا لا يمنعنا من العمل على ذلك من الاستعداد لهذه الفترة لذلك هو مهم ونريد بالتأكيد فعل ذلك قبل نهاية العام“.

وضخت ستافيلي 38 مليون جنيه إسترليني في مالية النادي الأسبوع الماضي، وأكدت أن قرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن تجميد عقود الرعاية كان بمثابة صدمة.

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وقالت عضو مجلس الإدارة: ”كان هذا القرار صعبا للغاية بالنسبة لنا تلقينا ضربة قوية، ولذلك آمل أن يتم رفع ذلك في أسرع وقت، لدي أصدقاء في أندية أخرى والكثير من الاحترام للدوري الإنجليزي الممتاز“.

ويعتبر ملعب التدريبات أحد المشاريع المهمة للملاك الجدد لفريق نيوكاسل، وأكدت أماندا ستافيلي أن الإدارة تبحث عن ساحة تدريب جديدة للفريق وتخطط لشراء العقار من نجمة هوليوود الراحلة أودري هيبورن.

وبحسب عضو مجلس الإدارة فنادي نيوكاسل غير محتاج لأموال عقود رعاية لعقد صفقات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ويعتمد على ميزانيته الحالية وقالت: ”نضع أموالنا في سوق الانتقالات لشهر يناير لا نحتاج لعقود رعاية لفعل ذلك“.

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لكنها حذرت المشجعين من خطر الإنفاق في سوق الانتقالات؛ لأن النادي يحتاج للاستثمار في جميع المجالات الأخرى.

وأضافت: ”يناير نحن نستعد لنافذة سوق الانتقالات، هذه ليست نافذة نرغب عادة في الاستثمار فيها؛ لأنك ربما لا تحصل على الصفقة الصحيحة“.