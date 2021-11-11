دي بروين: مانشستر سيتي تدرب لمدة 10 دقائق فقط قبل الفوز على يونايتد

كشف كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي عن أن مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا احتاج إلى عشر دقائق فقط من التدريبات في اليوم السابق لمواجهة الغريم المحلي مانشستر يونايتد.

ونجح فريق المدرب غوارديولا في الفوز 2-صفر على جاره يوم السبت الماضي بفضل هدف المدافع إيريك بايلي في مرماه والبرتغالي برناردو سيلفا بعد خطأ دفاعي من مدافعي يونايتد، ورغم الفوز لكن سيتي لم يتدرب بما يكفي في اليوم السابق للديربي.

وقال دي بروين لبودكاست هولندي Mid Mid: ”في اليوم السابق للمباراة عادة ما نتدرب خططيا، بناءً على طريقة لعب الخصم، قبل مواجهة يونايتد، قال بيب: “ لا نعرف كيف سيلعبون، سوف نرى، وتوقفنا عن التدريب بعد 10 دقائق أو نحو ذلك.

”في كثير من الأحيان يعرف بيب كيف سيلعب الخصم، هذه المرة لم يكن يعرف، لذلك لم يعرف ماذا يفعل، لقد فعلنا ما نفعله دائمًا، لكنه لم يكن يعرف مسبقًا ما إذا كانوا سيلعبون بخمسة مدافعين في الخلف أو أربعة أو ثلاثة لاعبين في الوسط أو بثلاثة في الهجوم“.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط يونايتد ويرتقي للمركز الثاني https://t.co/mC5iZaBifU pic.twitter.com/OttkzRtVb1 — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

كما كشفت صحيفة ”ذا صن“ في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن المدير الفني ليونايتد أولي غونار سولشاير يتشبث بخيط رفيع يبقيه في منصبه بعد الهزيمة أمام سيتي وليفربول.

ويعتقد زميلاه السابقان في الفريق ريو فرديناند وروي كين أن الوقت قد حان الآن لمغادرة سولشاير النادي – على الرغم من اعتقاد أمثال غاري نيفيل وبيتر شمايكل أنه يجب عليه البقاء.

وفي غضون ذلك، أفادت تقارير بأن سيتي يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم كريستوفر نكونكو من لايبزيغ الألماني البالغ عمره 23 عامًا، حيث تألق في الدوري الألماني هذا الموسم ولفت أنظار سيتي والعديد من الأندية الكبرى الأخرى في القارة الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس يراقبون جميعًا اللاعب الفرنسي الشاب لكن يعتقد أن سيتي أخذ زمام المبادرة في السباق للتعاقد معه حيث يستعد للتفاوض بشأنه خاصة وأنه لا يملك في عقده شرطا جزائيا.

وانضم نكونو إلى لايبزيغ مقابل حوالي 11.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 ويقال إن النادي الألماني يسعى لتحقيق ربح ضخم من بيعه.