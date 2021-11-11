أندية الدوري الإنجليزي تعارض إقامة كأس العالم كل عامين

قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن أندية الدوري الممتاز عارضت بالإجماع خطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

ويبحث الفيفا إقامة الحدث الكروي العالمي الكبير كل عامين بدلا من أربعة، بمجرد تعديل جدول المباريات الدولية بعد عام 2024.

الدوري الإنجليزي يُعدل مواعيده بسبب كأس العالم 2022 https://t.co/haknMauU3y pic.twitter.com/DlrsVUc9px — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

وقال ماسترز: ”الدوري الممتاز ملتزم بمنع أي تغييرات جذرية في جدول المباريات الدولية بعد 2024 من شأنها أن تؤثر سلبا على سلامة اللاعبين، وتهدد التنافسية والهيكل التنظيمي لمسابقات كرة القدم المحلية“.

وتابع: ”نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليهم إيجاد التوازن المطلوب بين كرة القدم المحلية والدولية لتطوير اللعبة على كافة المستويات“.

ورفضت العديد من اتحادات كرة القدم الأوروبية خطط الفيفا، وكذلك عارضها الاتحاد القاري للعبة (اليويفا).

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز أن المسابقة ستتوقف بعد الأسبوع الذي ينطلق في 12 و13 نوفمبر تشرين الثاني الموسم المقبل، وستستأنف نشاطها في 26 ديسمبر كانون الأول بعد انتهاء كأس العالم 2022 في قطر.

الكونكاكاف منفتح على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين https://t.co/sBj7h9kzA6 pic.twitter.com/JAS96yltjT — إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2021

وفي سبتمبر الماضي، قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إنه منفتح على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، مشيرا إلى أنها توفر هيكلا أكثر توازنا باللعبة عالميا.

وأقر الكونكاكاف بمزايا جدول جديد لكرة القدم إذا تضمن فترات انتقالات أقل ورحلات أقل ومباريات رسمية أكثر، بدلا من المباريات الودية.

وصوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام. وواجه المقترح معارضة شديدة، لكن الكونكاكاف طالب بمشاورات أوسع مع المساهمين.

وذكر الكونكاكاف في بيان: ”سنواصل النظر في المقترحات بشكل بنّاء وبعقلية متفتحة وبروح المشاركة الإيجابية“.

وأضاف: ”بينما يركز الكونكاكاف في منطقته الخاصة، نؤمن أيضا بأهمية تشكيل جزء من عائلة كرة القدم العالمية، وسنستمع لآراء المساهمين في اللعبة من كل أنحاء العالم“.

وتابع: ”نشجع الاتحادات وكل أعضاء عائلة كرة القدم العالمية على التعاون والعمل الجماعي لتشكيل جداول الفيفا والمسابقات التي تفيد تطور اللعبة بكل المناطق حول العالم“.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) المقترح، كما رفض الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الفكرة وهدد رئيسه ألكسندر تشيفرين بمقاطعة دول أوروبا لكأس العالم إذا نفذ الفيفا خططه بإقامة النهائيات كل عامين.