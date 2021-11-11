الدوري الإنجليزي يُعدل مواعيده بسبب كأس العالم 2022

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الموسم الجديد 2022-2023 سينطلق، في السادس من أغسطس/آب 2022، وسيتوقف مؤقتًا قبل انطلاق كأس العالم في قطر.

وقالت رابطة الدوري عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، اليوم الخميس، إن الموسم سينطلق، في السادس من أغسطس/آب، مع تعديل مواعيد البطولة نظرًا لإقامة المونديال لأول مرة في الشتاء.

رابطة الدوري الإنجليزي ترفض طلبًا لارتداء بعض اللاعبين قمصاًنًا لدعم أعمال خيرية https://t.co/3n82soWKVR pic.twitter.com/CBCEyQJCaG — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

وستكون الجولة الـ 16 هي آخر المباريات التي ستُلعب في البطولة خلال يومي 12 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل نحو 10 أيام على البطولة التي تنطلق في قطر، في 21 من الشهر ذاته.

وقالت الرابطة إن البطولة ستستكمل في ”بوكسينغ داي“ بعد نهائي كأس العالم الذي سيقام، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، على أن تقام آخر جولة من البريميرليغ، في 28 مايو/آيار 2023 في نفس التوقيت كالعادة.

من المنتظر أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 نسخة لا مثيل لها عبر التاريخ، حيث ستكون المرافق والفعاليات مترابطة بشكل يضمن المحافظة على البيئة، وستكون تجربة كل مشجع خلالها مخطط لها وفق رغباته وما يستهويه.

وستكون المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كرة القدم الأضخم في العالم على أرض عربية، كما ستكون بطولة كأس العالم الأولى من حيث تقارب المسافات بين الاستادات، الأمر الذي سيجعل من السهل على المشجعين حضور مباراتين في يوم واحد.

ولن تستغرق الرحلة بين أي من استادات البطولة أكثر من ساعة واحدة، هذا يعني أن باستطاعة الجماهير تشجيع منتخبهم المفضل على استاد الجنوب، جنوب الدوحة، في مباراة تقام خلال فترة ما بعد الظهيرة، ثم يلتحقون بعد ذلك بأجواء الإثارة في مباراة أخرى تقام في استاد البيت – مدينة الخور، شمال قطر، في مساء نفس اليوم.

◀ترتيب البريميرليغ بعد 3 مباريات:💥

1. توتنهام

3. مانشستر يونايتد

20. آرسنال ◀بعد 11 مباراة:💥

5. آرسنال

6. مانشستر يونايتد

9. توتنهام#إرم_سبورت #البريميرليغ #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/52SufUbUBO — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

وبطبيعة الحال أصبح المنتخب القطري أول المتأهلين للبطولة بصفته المضيف، وصاحب الأرض والجمهور، لتشارك قطر للمرة الأولى في تاريخها بالمسابقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، ضمن منتخب ألمانيا تصدره للمجموعة العاشرة بعد فوزه على مقدونيا الشمالية ليحجز لنفسه مقعدًا في المونديال.

ولحق به منتخب الدنمارك بعد فوزه على النمسا بهدف دون ردٍ في المجموعة السادسة، ويتصدر مجموعته، وتتأكد مشاركته في كأس العالم القادم.

وقد تتأهل إنجلترا في حال فوزها على ألبانيا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.