ليكيب: بول بوغبا يطلب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي للتجديد مع مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي بول بوغبا يطلب الحصول على أعلى راتب للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد، في يونيو المقبل، ما يعني أنه يمكن أن يرحل مجانًا عن أولد ترافورد، حال فشل تجديد عقده، علمًا بأنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ إن بوغبا البالغ من العمر 28 عامًا يحصل على راتب يبلغ 290 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنه يريد رفع راتبه للتجديد.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن بوغبا يشترط على إدارة مانشستر يونايتد أن يكون صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموافقة على التجديد.

وأشارت ”ليكيب“ إلى أن رونالدو، زميل بوغبا، يحصل على نحو 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد ويريد بوغبا أكثر من هذا المبلغ.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة مانشستر يونايتد تشعر بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات مع بوغبا، وقالت إن النادي مستعد للسماح برحيل النادي مجانًا بعد نحو 7 أشهر من الآن.

يشار إلى أن بوغبا يعاني حاليًا من إصابة في الفخذ، تعرض لها في معسكر المنتخب الفرنسي، وذكرت شبكة ”راديو مونت كارلو“ أن لاعب الوسط سيغيب لمدة 10 أسابيع عن الملاعب.

ويرتبط بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد، ويوفنتوس، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، ويمكن أن يحصل مانشستر يونايتد على بعض الأموال حال بيع بوغبا في يناير المقبل.

ورحل بوغبا مجانًا عن مانشستر يونايتد، صيف العام 2012، إلى يوفنتوس، لقلة مشاركاته تحت قيادة أليكس فيرغسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي أعاده، صيف العام 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

ولعب بوغبا في 219 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، سجل فيها 38 هدفًا، وقدم 49 تمريرة حاسمة، في المقابل لعب مع يوفنتوس 178 مباراة، سجل فيها 34 هدفًا، وقدم 40 تمريرة حاسمة.

ونال بوغبا 3 ألقاب فقط مع مانشستر يونايتد، بواقع لقب في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بينما نال مع يوفنتوس 8 ألقاب، بينها 4 في الدوري الإيطالي.