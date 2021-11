إيدي هاو مدرب نيوكاسل الجديد: تركيزي حاليًا ينصب على تجنب الهبوط

قال إيدي هاو المدرب الجديد لنيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، إن هدفه الأول هو الإبقاء على الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب البداية السيئة للموسم، وأضاف أن فريقه يجب أن ”يكافح“ و“يضحي“ من أجل البقاء.

وانفصل بروس عن النادي بالتراضي، الشهر الماضي، بعد أسبوعين من استحواذ تحالف سعودي مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وأعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الإثنين الماضي، تعيين إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، مدربًا جديدًا بعقد يمتد 3 سنوات بعد رحيل ستيف بروس، الشهر الماضي.

وقال النادي في بيان: يسعد نيوكاسل يونايتد تأكيد تعيين إيدي هاو مدربًا جديدًا للفريق حتى صيف 2024.

ولم يحقق نيوكاسل أي انتصار ويحتل المركز قبل الأخيرة في ترتيب الدوري بخمس نقاط من 11 مباراة.

وقال هاو، الذي يتحدث لأول مرة منذ تعيينه خلفًا لستيف بروس، يوم الإثنين الماضي: ”أجريت بعض المحادثات الجيدة مع الملاك لكن كلها تتعلق بالمدى القصير، والهدف البقاء في الدوري الممتاز وهذا هو تركيزي الأساس.

وأضاف: أثق تمامًا في إمكانية تجنب الهبوط، لكن لن أعد بذلك، وسأقدم أقصى ما لدي للنادي، وأعتقد أن لدينا القدرة على ذلك، لكن الأمر سيستغرق الكثير من العمل الجاد والتضحية“.

ولم يعمل هاو منذ رحيله عن بورنموث، في أغسطس/ آب 2020، عقب هبوط النادي من الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم.

وقال المدرب البالغ من العمر 43 عامًا إن الفترة التي قضاها بعيدًا عن اللعبة أعادت تنشيطه، وجعلت منه مدربًا أفضل وأكثر تواصلًا مع اللعبة الحديثة.

وأضاف: ”شعرت أنني بحاجة للراحة، وإعادة تنشيط وتثقيف نفسي، وأشعر بأنني أكثر تنظيمًا الآن وطريقة عملي أكثر انسيابية، وأشعر أن لدي فكرة جيدة عن نقاط القوة والضعف بالفريق“.

واختتم: ”تدور أي مباراة دائمًا حول مدى التزامك، لكن إذا شاهد فريقي في بورنموث فإنه دائمًا ما كان يحاول الهجوم، وتقديم كرة قدم شجاعة“.

