تقرير: ستيفن جيرارد مديرا فنيا لأستون فيلا خلال 48 ساعة

يبدو أن أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد أقرب المرشحين لتدريب أستون فيلا خلفا للمدير الفني دين سميث الذي أُقيل من منصبه يوم الأحد الماضي.

وقال أستون فيلا في بيان بعد يومين من الهزيمة 1-صفر على ملعب ساوثامبتون: ”أستون فيلا يعلن أن النادي انفصل عن المدرب دين سميث“.

وتعاقد فيلا مع سميث في 2018 بعد فترة مع برنتفورد، حيث اكتسب شهرة في تقديم كرة ممتعة وهجومية، وقد قاد الفريق للعودة للدوري الممتاز عبر ملحق الصعود في أول مواسمه مع الفريق وحقق حينها رقما قياسيا للنادي بالفوز في عشر مباريات متتالية في نهاية الموسم.

بعدها ساهم سميث، أحد مشجعي فيلا، في بقاء فريقه في دوري الأضواء في الموسم التالي بعد خوض معركة للنجاة من الهبوط، ولم يحالفه الحظ في الفوز بكأس رابطة الأندية 2020 حيث خسر الفريق 2-1 أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

وقالت صحيفة ”ليفربول إيكو“ إن جيرارد عمل مدربا قبل ثلاث سنوات مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، بينما يبحث أستون فيلا عن مدير فني بعد إقالة سميث.

ووفقًا لصحيفة Birmingham Live اقترب جيرارد من تعيينه مدربًا جديدًا لفيلا ، مع إعلان رسمي متوقع في غضون 24-48 ساعة القادمة.

وقال آشلي بريس مراسل الصحيفة المتخصص في شؤون أستون فيلا: ”ستيفن جيرارد إلى أستون فيلا كل شيء انتهى حيث انتهى من تكوين فريقه المعاون، أتوقع إعلانًا في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة إن لم يكن عاجلا، كريستيان بورسلو يستعد للحصول على رجله المناسب“.

جاء تعيين جيرارد المتوقع بعد مساعدة رينجرز للفوز بأول لقب له في الدوري الاسكتلندي منذ عقد من الزمان.

من المقرر أن يواجه ليفربول فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب أنفيلد ، في ما سيكون أول عودة لجيرارد كمدير فني منذ ترك النادي كلاعب في عام 2015.

وقبل تلك المباراة مباشرة، سيخوض جيرارد في حال توليه المسؤولية رسميا مبارياته على أرضه ضد مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا وليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز.

ويتمتع جيرارد بالفعل بخبرة تدريبية في ليفربول بالفعل، بعد أن أمضى موسم 2017/18 في إدارة فريق تحت 18 عامًا، حيث درب لاعبين مثل كورتيس جونز اللاعب في الفريق الأول حاليا.