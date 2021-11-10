تقرير: رياض محرز قد يغادر مانشستر سيتي.. وريال مدريد وباريس سان جيرمان يراقبان

كشفت صحيفة ”Foot Mercato“ أن الدولي الجزائري رياض محرز قد يغادر صفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن ”رياض محرز يفكر في مغادرة مانشستر سيتي في الشتاء بسبب عدم منحه دقائق كافية من قبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا“.

وأضاف التقرير ”ريال مدريد وباريس سان جيرمان ما زالا يقيّمان ملف النجم الجزائري، لإمكانية التعاقد معه“.

🚨Info: Vers un départ cet hiver pour Riyad Mahrez 🇩🇿 ?https://t.co/h0GJ7Kw3Xf — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 10, 2021

ولا يشارك محرز كثيرا هذا الموسم تحت قيادة غوارديولا، إذ يشارك لدقائق قليلة من على دكة البدلاء.

محرز ظهر في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، سجل 8 أهداف وصنع 2 خلال 851 دقيقة.

من جهته، قال محرز لموقع ”سيتي إكسترا“ أن تقارير رحيله عن مانشستر سيتي غير صحيحة.

وانضم محرز إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 67.8 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت كان أحد أهم العناصر في كتيبة غوارديولا، قبل أن يتراجع الأمر هذا الموسم.

ويتواجد محرز حاليا في صفوف منتخب الجزائر خلال معسكره المقام حاليا في القاهرة، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب الجزائر يوم الـ12 من نوفمبر الجاري، نظيره جيبوتي، قبل أن يستضيف بعدها بـ4 أيام على ملعب مصطفى تشاكر بالعاصمة الجزائرية نظيره البوركيني في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيصعد للدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

ويتقاسم منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو المركز الأول لمجموعته برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

محرز وفي ستاد القاهرة الدولي ونفس المرمى يتذكر أحد اللحظات الأيقونية في مسيرته الدولية مع منتخب الجزائر..

هل تتذكر جملة المعلق الشهيرة؟! pic.twitter.com/dAa79lgNQ7 — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

رحيم ستيرلينغ

ولا يبدو أن محرز اللاعب الوحيد الذي يفكر في الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، بسبب قلة مشاركته تحت قيادة غوارديولا، إذ يفكر _أيضا_ رحيم ستيرلينغ في الرحيل إلى برشلونة.

ويبحث برشلونة عن تعزيز خطه الهجومي الذي يعاني بشدة جراء إصابات عثمان ديمبلي المتكررة، والأزمة الصحية التي ألمت بالأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وهو ما قال عنه غوارديولا في تصريحات لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به معه ولكن إذا كان ”برشلونة“ مهتما بأيّ من لاعبينا، فأنا مقتنع بأنه يمكنه الحصول عليه“.

وأضاف ”المدينة والنادي والتاريخ دائما ما تكون مغرية للاعبين والمدربين. إذا كان فريق برشلونة مهتما بأحد لاعبينا، فسيبدأون في العمل“.

برشلونة أعلن عن تعيين لاعبه السابق تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق الأول خلفا لرونالد كومان.

الثنائي إيمريك لابورت وبيرناردو سيلفا ارتبط بالانتقال لبرشلونة الصيف الماضي.