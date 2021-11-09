بول بوغبا يزيد أوجاع مانشستر يونايتد

يغيب لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، لمدة شهرين عن الملاعب؛ بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن أجبرته على مغادرة معسكر منتخب بلاده، بحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وتعرض بوغبا للإصابة خلال التدريبات أمس الاثنين، وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتي كازاخستان وفنلندا.

وأعلن المنتخب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“، أنه نتيجة لإصابة في الفخذ الأيمن، سيغيب بول بوغبا عن المباراتين المقبلتين.

Victime d’une lésion du quadriceps de la cuisse droite, @paulpogba est contraint de déclarer forfait pour les 2 prochaines rencontres. Pour le remplacer, Didier Deschamps a fait appel à @JordanVeretout. pic.twitter.com/NGf7Q2AHBa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2021

وسيغيب لاعب مانشستر يونايتد (28 عاماً) عن المباراتين المقبلتين مع منتخب ”الديوك“ أمام كازاخستان، وفنلندا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما سيغيب بوغبا عن لقاءات مهمة مع ناديه، سواء في الدوري الإنجليزي، أو في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي إيه ميديا“ أنه جرى استدعاء جوردان فيريتو لاعب روما الإيطالي ليحل مكان بوغبا قبل المباراة المقررة أمام كازاخستان، والتي تحسم نقاطها الثلاث تأهل فرنسا إلى نهائيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب الفرنسي حاليا المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط أمام فنلندا التي تحتل المركز الثالث.

ويخضع بوغبا لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، المقررة أمام واتفورد، إثر طرده في المباراة التي خاضها أمام ليفربول.

ورغم الأزمات والكبوات التي يتعرض لها ”الشياطين الحمر“ بعد خسارتهم مباراتين متتاليتين أمام ”الليفر“ ومانشتسر سيتي، فإن النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي يترقب أي أخبار عن مستقبله، فاجأ الجميع بإعطاء الفريق (اللاعبين والجهاز الفني) إجازة تمتد إلى 7 أيام كاملة.

ويشغل مانشستر يونايتد المركز السادس على سلم ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

وفاز اليونايتد على أتالانتا في الجولة السابقة على ملعب أولد ترافورد في وقت متأخر، بعدما تقدم الفريق الإيطالي بهدفين دون رد في الشوط الأول، وأحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ضد فياريال الإسباني (2-1) في الجولة الثانية.

ديلي إكسبريس: كريستيانو رونالدو سيطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا https://t.co/hKsAswoCrn pic.twitter.com/1jWsE1w9xH — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

ورغم تصدر مانشستر يونايتد مجموعته في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يضمن الصعود، وحال خسارة المباراتين المقبلتين أو التعثر بأي نتيجة، سيغادر الدوري الأوروبي.

وحال عدم التواجد ضمن الـ4 الكبار بترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لن يتأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا.