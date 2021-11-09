غوارديولا: تشافي ليس خليفتي.. ولا أعرف شيئا عن اهتمام برشلونة بستيرلينغ

كان الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حاضرا في برشلونة أثناء تقديم تشافي هيرنانديز مدربا جديدا للفريق في الكامب نو، لكنه لم يحضر الحفل وشارك في بطولة خيرية لرياضة الغولف لجمع التبرعات.

واستغل الصحفيون وجود بيب غوارديولا في برشلونة لسؤاله حول اهتمام فريق برشلونة بجناح مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لكنه أنكر معرفته بأي مفاوضات حدثت سابقا.

وقال بيب غوارديولا: ”ليس لدينا مهاجم، التعاقد مع لاعب رقم 9 مقابل رحيم ستيرلينغ؟ ليس لدي أي فكرة، لا أعرف شيئا، ومن الواضح أنني لن أخبرك بشيء“.

يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم.. تشافي يتمسك ببقاء ديمبلي مع برشلونة رغم الإصابات https://t.co/uaOdNoN29u pic.twitter.com/AEM8jP4baI — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة في مانشستر الصيف الماضي للتفاوض مع إدارة مانشستر سيتي عن إمكانية ضم رحيم ستيرلينغ على سبيل الإعارة، وأن اللاعب رحب بالفكرة وكان مستعدا لخوض التجربة.

وأكد بيب غوارديولا أن مهمة المدربين صعبة لإرضاء اللاعبين الغاضبين بسبب عدم المشاركة في اللقاءات قائلا: ”لدى المدرب ما يكفي حتى لا يغضب الذين لا يلعبون كثيرا، لمعرفة إذا كنا سنفوز في مباراة واحدة ومعرفة إذا كنا سنفوز باللقاء الموالي لدينا الكثير من العمل الذي علينا القيام به“.

واعتبر المدرب السابق لبرشلونة أن النادي الكتالوني ما زال يملك الجاذبية لإقناع اللاعبين بالانضمام إليه، وقال: ”لكن، إذا كان برشلونة مهتما بأحد لاعبينا فأنا مقتنع أن برشلونة يستمر بكونه ناديا جاذبا أكثر من جاذبية المدينة والتاريخ، وهذا بالنسبة للمدربين واللاعبين“.

وأضاف بيب غوارديولا: ”إن كان برشلونة يهتم بلاعب من فريقي فسيشغل الآليات لضمه، إنه فريق عابر للمحيطات سواء كان في وضع سيئ أو وضع جيد، برشلونة يمكنه فعل ما يريد“.

وكان بيب غوارديولا قد تحدث عن تعيين تشافي هيرنانديز مدربا جديدا لبرشلونة قائلا: ”إن كان لابورتا الرئيس وإدارته قد اختاروه فإنهم قاموا بتحليل كل شيء، ليس قرارا اتخذ بسهولة، هو يعرف برشلونة وأنا مقتنع أنه سيعطي الطاقة الإيجابية لأنه هنا ويرى الجانب الجيد من الأشياء، وهذا مهم، مع الرقي في متابعة كرة القدم والتفاني والجهد“.

وأكد مدرب مانشستر سيتي أن تشافي هيرنانديز ليس خليفته قائلا: ”تشافي ليس بالضرورة أن يكون خليفتي أو خليفة شخص آخر، يجب أن يكون هو، المدربون هم من نحن، القرارات يجب أن يتخذها هو، الناس لا يمكن أن تنسى أنه في فترتي فقدنا ألقابا، القليل لكننا فقدنا، هذا هو الواقع، ما يجب عليك القيام به هو المضي قدما إلى الأمام“.