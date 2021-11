رسميا.. نيوكاسل يعين إيدي هاو مدرب بورنموث السابق بعد رحيل بروس

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، مدربا جديدا بعقد يمتد ثلاث سنوات، بعد رحيل ستيف بروس الشهر الماضي.

وقال النادي في بيان: ”يسعد نيوكاسل يونايتد تأكيد تعيين إيدي هاو مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2024“.

We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.

— Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021