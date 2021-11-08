رسميا.. نيوكاسل يعين إيدي هاو مدرب بورنموث السابق بعد رحيل بروس

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، مدربا جديدا بعقد يمتد ثلاث سنوات، بعد رحيل ستيف بروس الشهر الماضي.

وقال النادي في بيان: ”يسعد نيوكاسل يونايتد تأكيد تعيين إيدي هاو مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2024“.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝 We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach. Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021

ونقل موقع نيوكاسل على الإنترنت عن إيدي هاو قوله: ”إنه لشرف عظيم أن أصبح المدير الفني لناد بمكانة وتاريخ نيوكاسل يونايتد، إنه يوم فخر للغاية لي ولعائلتي“.

وأضاف: ”هذه فرصة رائعة، ولكن هناك أيضا الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس للدخول إلى ملعب التدريب لبدء العمل مع اللاعبين“.

وتابع هاو: ”أود أن أشكر مُلّاك النادي على هذه الفرصة، وأشكر مشجعي النادي على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل، أنا متحمس جدا لبدء رحلتنا معا“.

📂 𝐅𝐚𝐜𝐭 𝐅𝐢𝐥𝐞 All you need to know about our new head coach 👇 — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021

من جهتها، قالت أماندا ستافيلي، الشريكة في ملكية نيوكاسل يونايتد: ”لقد تأثرنا بشكل لا يصدق بإيدي هاو، بالإضافة إلى إنجازاته الواضحة مع بورنموث، حيث كان له تأثير كبير، فهو مدرب شغوف وديناميكي لديه أفكار واضحة حول دفع هذا الفريق والنادي إلى الأمام“.

وأضافت: ”إنه مناسب تماما لما نحاول بناءه هنا، ويسعدنا أن نرحب بإيدي هاو وموظفيه في سانت جيمس بارك (ملعب نيوكاسل)، ونتطلع بشدة للعمل معا لتحقيق طموحاتنا الجماعية“.

وكان نيوكاسل قد توصل لاتفاق مع مدربه السابق ستيف بروس على رحيله بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد أيام من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل، في أكتوبر الماضي، في صفقة كلفت نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ارتبط نيوكاسل بالتعاقد مع عدة مدربين، أبرزهم أنطونيو كونتي، لكن تم تعيين إيدي هاو.

رسميا.. نيوكاسل يعين هاو مدرب بورنموث السابق بعد رحيل بروس https://t.co/SGuew3KLtJ pic.twitter.com/l2pyCQBPbj — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

وحصد نيوكاسل 5 نقاط من 11 مباراة، ويحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكن إيدي هاو، البالغ من العمر 43 عاما، يرتبط بأي نادٍ، وسبق أن قاد بورنموث بين 2012 و2020، حيث دربه في 355 مباراة، علما أنه درب بيرنلي بين 2011 و2012، وبورنموث بين 2008 و2011، ولا يملك في رصيده أي لقب.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع برينتفورد، يوم 20 نوفمبر المقبل، ثم مع آرسنال.