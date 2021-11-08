نيوكاسل يونايتد أحدث المهتمين بالتعاقد مع محمد صلاح

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نيوكاسل يونايتد وضع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بين أولوياته عقب انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ومع استمرار الغموض بشأن تجديد صلاح لعقده مع ليفربول، والذي ينتهي في 2023، تستمر التكهنات في الظهور، خاصة في ظل تألقه اللافت للنظر الموسم الحالي.

محمد صلاح يتفوق على 7 أندية إنجليزية في عدد الأهداف ويتساوى مع آرسنال https://t.co/04BVXis6rK pic.twitter.com/zHaCQCMLIU — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2021

وسجل الجناح المصري 15 هدفا في 15 مباراة هذا الموسم، وسيغادر ليفربول في صيف 2023؛ في حال عدم تجديد عقده الذي وقعه في يوليو/تموز 2018.

وأجرى رامي عباس وكيل أعمال صلاح البالغ من العمر 29 عاما، مفاوضات مع ليفربول بشأن عقد جديد، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي، وفقا لصحيفة ”التايمز“، حيث وصلت المفاوضات إلى ”طريق مسدود“.

ويسعى عباس للاتفاق على عقد يمنح صلاح 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، اليوم الإثنين، إن نيوكاسل وريال مدريد مهتمان بمهاجم ليفربول.

سباق الكرة الذهبية.. ميسي يتصدر ومحمد صلاح في مركز متقدم https://t.co/j1Do4JQ6Rp pic.twitter.com/kjNdmVFE2R — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2021

وبالطبع ظهر ريال مدريد كأحد أبرز الأندية الساعية خلف صلاح، خاصة وأن اللاعب أبدى رغبته في اللعب في إسبانيا عدة مرات من قبل.

وفي مارس/آذار من هذا العام، قال المهاجم: ”أتمنى أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى. لم لا؟ لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، لذلك … ربما في يوم من الأيام (سألعب في إسبانيا)، نعم ”.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمامه بصلاح في فترة من الفترات ليكون بديلا للنجم والهداف التاريخي ليونيل ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، كما أن النادي الفرنسي أيضا يسعى للتعاقد مع صلاح ليكون بديلا لكيليان مبابي في حال انتقال الأخير إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

تقرير: ريال مدريد يراقب تطورات مفاوضات تجديد محمد صلاح مع ليفربول https://t.co/xxRVrLfUoa pic.twitter.com/q6GxTxstxJ — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2021

في غضون ذلك، يعتبر نيوكاسل منافسا جديدا على الطاولة، خاصة بعدما أصبح أغنى ناد في العالم بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومع ذلك فإن التعاقد مع صلاح سيكون خطوة مثيرة.

وأحرز المهاجم المصري ثلاثة أهداف في مرمى مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، أواخر الشهر الماضي، ليصبح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديلي ميل: ليفربول ينوي منح محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول https://t.co/V6o8Cl4Qhn pic.twitter.com/w6md6m0vwv — إرم سبورت (@EremSports) October 28, 2021

وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الأفارقة الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا مهاجم كوت ديفوار وتشيلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.

وانفرد المهاجم المصري بصدارة القائمة عندما هز الشباك ثلاث مرات في فوز فريقه بخماسية نظيفة في أولد ترافورد، قبل نحو أسبوعين.

وسجل مهاجم بازل السويسري السابق 105 أهداف مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، الذي لعب في صفوفه بين 2014 و2016.