سكاي سبورت: مانشستر يونايتد لا يخطط لإقالة سولشاير

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن إدارة مانشستر يوناتيد ليس لديها أي خطط لإقالة المدرب النرويجي أولي جوار سولشاير.

ويتعرض سولشاير لانتقادات شديدة بسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد، وازدادت هذه الانتقادات بعد السقوط 0/5 و0/2 أمام ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب، وكلاهما على ملاعب أولد ترافورد.

غوارديولا: كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ https://t.co/nYDZ2FJYOm pic.twitter.com/gQB7EMG0JE — إرم سبورت (@EremSports) November 4, 2021

وأكدت شبكة ”سكاي سبورت“ أن مانشستر يونايتد ليس لديه خطط لاستبدال سولشاير على الرغم من الخسارة 0/2 في ديربي مانشستر، والتي كان من الممكن أن تشهد مزيدا من الأهداف لولا تألق الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وبسحب الشبكة فإنه ليس هناك ما يشير إلى خسارة سولشاير وظيفته، ومن المتوقع أن يتولى المسؤولية لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.

وأشارت إلى أن التركيز داخل مانشستر يونايتد في ذلك الوقت كان على تحسين وإصلاح المشكلات.

من جهتها قالت صحيفة ”ديلي ميل“، إن سولشاير يواجه ثورة داخل غرفة الملابس، وقالت إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز المنزعجين من وضع فريقه، ويشعر بالإحباط والقلق.

وفي حين أن برونو فيرنانديز يشعر أن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد لا يمد اللاعبين بتعليمات كافية، مع عدم وجود خطة واضحة لخوض المباريات.

وقالت ”ديلي ميل: ”هناك اعتقاد داخلي بأن مانشستر يونايتد يقاد من مدربين شبان يتعلمون ويكتسبون الخبرة، بعدما فشل الفريق في مواجهة ضغط ليفربول، ولتجنب نفس المشكلة ضد مانشستر سيتي، لجأ يونايتد لخطة 3/4/1/2 التي لم تنجح أيضًا“.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعبين يتعاطفون مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، الذي شارك في 154 دقيقة فقط الموسم الحالي موزعة على 5 مباريات.

وفي آخر 10 مباريات لمانشستر يونايتد في مختلف المسابقات فاز الفريق 3 مرات، وخسر 5 مرات، وتعادل مرتين.

وحصد مانشستر يونايتد 17 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بـ9 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

في المقابل يتصدر مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا مع فياريال ولكل منهما 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد يوم 20 نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع فياريال في دوري أبطال أوروبا، ثم مع تشيلسي وآرسنال في البريميرليغ.