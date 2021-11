كلوب يستشيط غضبا وينتقد التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام وست هام

انتقد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الحكم كريغ باوسون وحكم الفيديو ستيوارت أتويل بعد الخسارة 3-2 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

وانتصر وست هام على ليفربول في مباراة مثيرة، ليتقدم عليه في جدول الترتيب ويصبح ثالثا، بينما شعر المدرب الألماني بالغضب من قرار التحكيم في واقعتين مؤثرتين خلال المباراة.

وقال يورغن كلوب إن أنجيلو أوغبونا مدافع وست هام، ارتكب خطأ ضد أليسون بيكر عند تنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة أسفرت عن هدف عكسي من الحارس البرازيلي في مرماه.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعدما أوقف وست هام سلسلة من 25 مباراة دون خسارة لليفربول ”أعتقد أن الخطأ كان واضحا ضد أليسون. كيف لا يتم احتسابه؟ ذراع أوغبونا كانت حاضرة. في الواقع لم أعرف من كان يتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد“.

وأضاف يورغن كلوب ”الحكم جعل الأمور سهلة على نفسه وكان يفكر في أن ننتظر رأي حكم الفيديو المساعد.. حكم الفيديو تابع اللقطة وقال إنها لم تكن واضحة وصريحة، ولا أعرف السبب، وتم احتساب الهدف، وهذا أمر غريب“.

وعبر يورغن كلوب عن غضبه من خطأ آرون كريسويل مدافع وست هام يونايتد، ضد جوردان هندرسون قائد ليفربول، وقال إنه كان يستحق بطاقة حمراء.

وأضاف المدرب الألماني يورغن كلوب ”نعم هو (كريسويل) لمس الكرة، لكن إذا كان التدخل عنيفا، فلا يهم إذا كنت قد لمست الكرة“.

”هناك الكثير جدا من الأشياء التي يقال (دعونا نرى رأي حكم الفيديو فيها)، ونحن لدينا مشكلة في الأخطاء الواضحة والصريحة، لأنه بغض النظر عن اسم حكم تقنية الفيديو فهو يختبئ خلف الحكم.. هذه كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا“.

وتراجع نادي ليفربول إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن وست هام وأربع نقاط عن تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

وبحسب ما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات عقب المباراة، فإن أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بات ثاني حارس مرمى يسجل بالخطأ في مرماه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تيم كارول، حارس مرمى نورويتش سيتي.

