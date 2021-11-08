عناق حار بين سعيد بن رحمة ووالدته بعد فوز وست هام على ليفربول (فيديو)

التقطت الكاميرات موقفا رائعا للنجم الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب فريق وست هام، بعد نهاية مباراة فريقه ضد ليفربول، التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب لندن الأولمبي مباراة الفريقين، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث فاز وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتواجد سعيد بن رحمة في المباراة كأساسي برفقة وست هام، قبل خروجه في الدقيقة الـ 86.

وبعد المباراة، توجه سعيد بن رحمة إلى المدرجات، حيث كانت والدته حاضرة مع جماهير وست هام لمؤازرة النجم الجزائري.

وظل بن رحمة يصافح والدته ويقبلها ويتحدث معها وسط تصفيق من الجماهير، قبل أن يخلع قميصه ويهديه إلى أحد المشجعين في المدرجات.

وخاض بن رحمة 14 مباراة مع وست هام في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

بن رحمة اكتسب ثقة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس هذا الموسم، بعد الأداء القوي الذي قدمه، ليصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلته في أغلب مباريات وست هام.

وأثبت وست هام يونايتد أن وجوده في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم له ما يبرره تماما بعد تفوقه على ضيفه ليفربول 3-2 في استاد لندن، يوم الأحد.

وأنهى انتصار وست هام المتألق مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم والممتدة منذ 25 مباراة في كافة المسابقات، ليتقدم على فريق المدرب يورغن كلوب في ترتيب الدوري ويحتل المركز الثالث.

وبدأت المباراة التي دائما ما تكون صعبة على ليفربول بشكل سيئ للفريق الزائر عندما أخطأ أليسون، الذي خاض ليلة صعبة، في الإمساك بتمريرة عرضية من ركلة ركنية لتستقر الكرة في شباكه في الدقيقة الرابعة.

ولم يُسمح أبدا لليفربول باللعب بأريحيته المعتادة، لكنه أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بفضل لحظة ساحرة من ترينت ألكسندر-أرنولد عبر ركلة حرة رائعة.

وشعر كل من توقع أن يستعيد ليفربول مستواه بعد الاستراحة بخيبة أمل بعد هيمنة وست هام على المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي: ويستهام يقهر ليفربول ويرتقي للمركز الثالث https://t.co/XHpjGjQDSJ pic.twitter.com/9EaaGgTIb4 — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

وردت العارضة محاولة من كريغ داوسون في بداية الشوط الثاني بينما بدا دفاع ليفربول مهزوزا قبل أن يعيد الإسباني بابلو فورنالس أصحاب الأرض للمقدمة في الدقيقة الـ 66 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى أليسون.

وأخطأ أليسون مرة اخرى بعد ذلك بثماني دقائق عندما حول كيرت زوما تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس في شباك حارس الضيوف في الدقيقة الـ 74.

وقلص البديل ديفوك أوريغي الفارق لليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 82، وكاد ساديو ماني يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن وست هام تشبث بانتصار لا ينسى سيدفع الجماهير للاحتفال الليلة.

ورفع رابع انتصار على التوالي في الدوري رصيد وست هام إلى 23 نقطة من 11 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن فريق كلوب صاحب المركز الرابع.

وسيدخل وست هام فترة التوقف الدولية متأخرا بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي المتصدر.