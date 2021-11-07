ترتيب الدوري الإنجليزي: ويستهام يقهر ليفربول ويرتقي إلى المركز الثالث

ألحق ويستهام الخسارة الأولى بضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوق عليه 3/2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى استاد لندن الأولمبي سجل ويستهام هدفًا مبكرًا، بعدما لعب بابلو فورنالس ركلة ركنية، فشل البرازيلي أليسون باكير في التعامل معها، واحتسبها الحكم هدفًا عكسيًا بعدما احتكت بيد باكير.

وأدرك ترينت ألكسندر أرنولد التعادل لليفربول في الدقيقة 41، بعدما حصل ليفربول على ركلة حرة، مررها محمد صلاح قصيرة إلى أرنولد الذي سددها في شباك لوكاس فابيانسكي الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تلج الشباك، وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل 1/1.

وتلاعب جارود بوين بلاعبي ليفربول قبل أن يمرر الكرة لبابلو فورنالس الذي سددها على يسار أليسون باكير ليعلن تقدم ويستهام بالهدف الثاني في الدقيقة 67.

وعزز كورت زوما تقدم ويستهام بعدما سجل الهدف الثالث من ضربة رأسية في الدقيقة 74، مستغلًا ركلة ركنية لعبها جارود بوين.

ونجح المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، الذي شارك بديلًا في الدقيقة 67، في تسجيل الهدف الثاني لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 84، لكنه لم يمنع من سقوط الريدز.

وهذه أول خسارة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في حين تعادل الريدز 4 مرات وفاز 6 مرات، ليتجمد رصيد الريدز عند 22 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

أما ويستهام فقد حقق الفوز السابع، مقابل خسارتين، وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مع مانشستر سيتي، ويتأخران بـ3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

نتائج مباريات الأحد

وافتتح مباريات، اليوم الأحد، بفوز آرسنال 1/0 على ضيفه واتفورد على ملعب الإمارات، وسجل الهدف الوحيد إيميل سميث روي في الدقيقة 56 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 20 نقطة في المركز الخامس، في المقابل يملك واتفورد 10 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي أول مباراة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي أنطونيو كونتي، تعادل السبيرز سلبيًا مع مضيفه إيفرتون على ملعب غوديسون بارك.

◀الدوري الإنجليزي: آرسنال يهزم واتفورد 1/0، وتوتنهام يتعادل مع إيفرتون 0/0، وليستر سيتي يتعادل 1/1 مع ليدز يونايتد

◀آرسنال في المركز الخامس برصيد 20، ويتأخر بـ6 نقاط عن تشيلسي المتصدر وتوتنهام يملك 16 نقطة في المركز التاسع#إرم_سبورت #آرسنال #توتنهام #إيفرتون #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/yYpCqJKPD2 — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

ويملك توتنهام 16 نقطة في المركز التاسع، مقابل 15 نقطة لإيفرتون في المركز الـ11.

وتعادل ليستر سيتي 1/1 مع ليدز يونايتد، حيث سجل البرازيلي رافينها هدف السبق لليدز يونايتد في الدقيقة 26، لكن هارفي بارنيس تعادل لليستر سيتي في الدقيقة 28.

وحصد ليستر سيتي 15 نقطة في المركز الـ12، في حين حصد ليدز يونايتد 11 نقطة في المركز الـ15.

وتتوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فترة التوقف الدولي، على أن تعود منافسات البريميرليغ، يوم 20 نوفمبر، حيث من المقرر أن يحل تشيلسي المتصدر ضيفًا على ليستر سيتي، ويستضيف ليفربول منافسه آرسنال، في حين يستضيف مانشستر سيتي إيفرتون، ويسافر مانشستر يونايتد لمواجهة واتفورد، ويلعب توتنهام مع ليدز يونايتد.