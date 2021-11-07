ساوثغيت: هاري كين أمامه فرصة لانطلاقة جديدة مع كونتي

يعتقد غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، أن هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، يمكنه استعادة لمسته التهديفية المتميزة الآن بعد تولي الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب النادي اللندني.

وفي الموسم الماضي توج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أحرز 23 هدفا وهيأ 14 فرصة لزملائه لكنه لم يحرز سوى هدف وحيد في الدوري خلال الموسم الحالي، بينما تعثر هجوم توتنهام تحت قيادة المدرب السابق نونو إسبريتو سانتو الذي أقيل أخيرا وتولى كونتي مدرب تشيلسي وإنتر ميلان السابق المهمة بدلا منه.

وقال ساوثغيت، إن كين قائد منتخب إنجلترا واجه ”صيفا معقدا“ بعد فشل سعيه للرحيل عن توتنهام لكنه الآن يملك فرصة لتجاوز كل هذا والبدء من جديد تحت قيادة كونتي.

وأضاف ساوثغيت للصحفيين ”الآن تغير المدرب وأعتقد أن أمامه فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة وأعتقد أن هذا سيكون بمثابة دافع جيد وأعتبر ما حدث تجربة قاسية.. تسببت له في رد فعل سيئ من جانب بعض المشجعين واضطر (بسببها) للتعامل مع الكثير من التبعات غير المقصودة نتيجة انتقال محتمل خلال الصيف“.

وأردف ساوثغيت ”انضمام أنطونيو (لتوتنهام) ربما يكون أمرا طيبا بالنسبة لموقف هاري. ونتيجة لمعرفتي به كمدرب متميز وشخصية جيدة للغاية فأنا على ثقة بأنه سينجح في تحفيز هاري على التجدد والعمل سريعا جدا“.

وعبر ساوثغيت _أيضا_ عن أمله في تحسن أداء لاعب الوسط ديلي آلي تحت قيادة كونتي أيضا، بعد غيابه عن المنتخب الإنجليزي طوال عامين.

وكان كين قال عن المدرب الإيطالي عقب التعاقد معه ”إنه يُظهر طموحا كبيرا حتى نكون صادقين، سيرته الذاتية تتحدث عن نفسها والجميع يعرف ما فعله كمدرب. يجب احترام ذلك. سيعمل بجدية قدر المستطاع لتطويرنا كلاعبين لكن الأمر يتعلق بنا كلاعبين والاستفادة والتعلم منه والقيام بالمزيد في الملعب والتدريبات، والتعافي أو أي شيء من هذا القبيل“.

وأضاف هو مدرب رائع. لم نصل بعد للمعايير التي أردناها على مدار العامين الماضيين، لكننا نأمل أن يساعدنا هذا المدرب في تغيير الأمور لصالحنا“.

ويستعد أنطونيو كونتي لقيادة توتنهام ضد إيفرتون في مباراة قوية، اليوم الأحد، على ملعب ”غوديسون بارك“، ضمن منافسات الجولة الـ11 من منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز.

ودأب توتنهام على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بإشراف مدربه الأسبق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يقود باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه لم يفز بأي لقب منذ عام 2008.