غوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على يونايتد: كنا استثنائيين

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه كان قادرا على السيطرة على منافسه مانشستر يونايتد، خلال الفوز 2-صفر في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، ببساطة عن طريق حرمانه من الكرة عبر التمرير المتواصل.

وهيمن سيتي على المباراة من البداية للنهاية في أولد ترافورد، حيث أحرز المدافع إيريك بايي هدفا مبكرا بالخطأ في مرماه، وأضاف برناردو سيلفا الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح فريق غوارديولا أول انتصار على منافسه المحلي في آخر خمس مباريات بالدوري.

النتيجة لم تكن انعكاسا حقيقيا لقوة سيتي، حيث أكمل الفريق الزائر 753 تمريرة في المباراة، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الممتاز أمام يونايتد منذ موسم 2003-2004، عندما بدأت إحصاءات أوبتا في حصد التمريرات.

وأضاف المدرب الإسباني: ”اللاعبون يستحقون إشادتي وإعجابي، لقد قدمنا مباراة جيدة حقا من البداية للنهاية. أفضل طريقة للتفوق على يونايتد في أولد ترافورد هي الاحتفاظ بالكرة والتمرير، ثم التمرير ثم التمرير.

”إنهم يملكون بعض اللاعبين المذهلين مثل كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد، والطريقة الوحيدة لإيقافهم هي المزيد من التمريرات. ستسنح لنا الكثير من الفرص بهذه الطريقة، لكن هذه الفرص ستكون أكثر خطورة وهذا يجعلنا نفوز بالمباريات.

”لعبنا بطريقتنا. لاعبو الوسط كانوا مذهلين. رودري قام بعمل ممتاز وكيفن دي بروين عاد اليوم إلى مستواه. الاحتفاظ بالكرة مثلما نفعل هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتحكم من خلالها في المباراة“.

أرقام جيدة لمانشستر سيتي ومحبطة ليونايتد بعد قمة الدوري الإنجليزي https://t.co/lHVDKLH92r pic.twitter.com/DLqwvZAIz7 — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

ورفض غوارديولا الإفراط في انتقاد يونايتد الذي خسر الآن ثلاث من آخر أربع مباريات على أرضه في الدوري.

وقال: ”لا يمكنني أبدا تحليل أو الحكم على منافس. كانت المباريات متشابهة تماما في المواسم السابقة التي فازوا فيها علينا. لقد انتظروا أن نرتكب خطأ واحدا ليعاقبونا عبر الهجمات المرتدة. لم يسيطروا أبدا على المباريات. اليوم كنا استثنائيين“.

تصريحات سولشاير

من جانبه، قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، المحبط، إن فريقه اتخذ ”خطوة كبيرة للخلف“ بأدائه في الخسارة أمام ضيفه مانشستر سيتي.

وقال سولشاير إن فريقه خسر ثماني مباريات على أرضه في كافة المباريات خلال 2021، وهو أكبر عدد مباريات في عام واحد منذ الهزيمة في ثماني مباريات عام 1989، ليزيد الضغط على المدرب النرويجي الذي يكافح من أجل قلب حظوظ فريقه.

وأضاف سولشاير: ”بالطبع الأمر مخيب للأمال للغاية. إنها خطوة كبيرة للخلف، إنها طريقة خسارة لا نودها. عندما تخسر مباراة أمام فريق جيد تريد أن ترى أداء أفضل من مانشستر يونايتد مما شاهدناه اليوم.

”عندما كنا نمتلك الكرة كانوا يضغطون علينا جيدا حقا. لم نتمكن من التمركز الجيد في الخلف. لذلك لا يمكن الوصول للمستوى الذي نحتاجه للفوز على الأندية الجيدة“.

وتعرض سولشاير لانتقادات شديدة عقب الخسارة الثقيلة 5-صفر أمام ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري على ملعبه، لكن الفوز على ملعب توتنهام هوتسبير والتعادل مع أتلانتا في إيطاليا بدوري أبطال أوروبا ألمحت إلى بعض التحسن في الأداء، قبل أن يزيد سيتي من مشاكل الفريق.