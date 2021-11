أرقام جيدة لمانشستر سيتي ومحبطة ليونايتد بعد قمة الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عددا من الأرقام الجيدة بفوزه في قمة مانشستر على غريمه وجاره يونايتد في أولد ترافورد بهدفين نظيفين، اليوم السبت.

وقالت إحصائيات OPTA، إن هذا الانتصار الثامن لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد ليصبح أكثر فريق بين أندية البريميرليغ يهزم يونايتد على ملعبه في تاريخ البطولة.

وشهدت المباراة تبادل لاعبي مانشستر سيتي الكرة فيما بينهم بواقع 753 تمريرة وهو أكبر عدد أكمله أي فريق في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الشياطين الحمر منذ موسم 2003-2004 عندما بدأت OPTA في تسجيل بيانات التمرير.

وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا هدفا جديدا في مرمى يونايتد عندما أحرز الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل سيلفا ثلاثة أهداف في مانشستر يونايتد جاءت كلها في ملعب أولد ترافورد، إذ هز الشباك في ثلاث من آخر أربع مباريات له على ملعب يونايتد ولم يسجل سوى المزيد من الأهداف ضد بيرنلي بواقع أربعة أهداف.

8 – Manchester City have won eight away Premier League matches at Old Trafford against Manchester United, more than any other side in Premier League history. Playground. — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2021

وأصبح المدافع الإيفواري إيريك بايلي أول لاعب في مانشستر يونايتد يسجل هدفًا في مرماه في ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق فريق المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير أي انتصار في آخر أربع مباريات على أرضه وخسر ثلاث منها، ومن المرجح أن يتراجع ترتيب الفريق عن مركزه الحالي الخامس بعد انتهاء مباريات اليوم، بينما يحتل سيتي المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر الذي يستضيف بيرنلي في وقت لاحق اليوم.

14 – Manchester United are now without a clean sheet in their last 14 home games in all competitions – they've only had one longer run in their entire history without a home clean sheet, a 21-game run between April 1958 and March 1959. Porous. pic.twitter.com/dDsvnX6WJd — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2021

وسجل بايلي الهدف لأول لسيتي بالخطأ في مرماه عندما تابع تمريرة عرضية من جواو كانسيلو لتسكن شباك زميله الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وضاعف سيلفا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما سمح الظهير الأيسر لوك شو لتمريرة عرضية من كانسيلو لتصل إلى الدولي البرتغالي على القائم البعيد ليتابعها في المرمى بعدما ارتطمت في يد دي خيا قبل أن تسقط داخل مرماه.

ولا شك أن هذه الخسارة ستزيد الضغوط على سولشاير الذي تطالب الجماهير بإقالته منذ الخسارة الثقيلة في أولد ترافورد بخمسة أهداف نظيفة أمام ليفربول أواخر الشهر الماضي ضمن الدوري الممتاز.